Ekstra julegave til Superliga-klubs fans

Der er blevet plads til en julegave til Vejles Superliga-hold, da klubben nu kan præsentere, at man har forlænget hovedsponsoratet med Arbejdernes Landsbank samt AL-finans frem til sommeren 2024.

Tidligere ville den udløbe allerede til sommer, men det er nu ikke et spørgsmål mere. Det hele er et godt tegn, melder klubben på dens hjemmeside.

- Nu kan Arbejdernes Landsbank og AL-finans give alle VB-tilhængere en ekstra julegave ved forlængelsen af hovedsponsoratet, som er en understregning af kontinuiteten og fællesskabet med klubbens fans, skriver VB.

Der bliver desuden også peget på, at den nye aftale med banken er et tegn på den støtte og loyale opbakning, som Vejle Boldklub har fået fra hovedpartnerne, som de kalder det. Det viste de også ved at fastholde niveau i aftalen, da klubben rykkede ned i 1. division.

Endvidere er der også noget historisk ved samarbejdet med deres hovedsponsor, da det også var den første landsdækkende aftale for Vejle tilbage i 90'erne.

Samtidig med meldingen om den forlængede aftale med Arbejdernes Landsbank har man også præsenteret en ny spillertrøjer, som hylder holdet bag det første mesterskab plus pokaltitel tilbage i 1958.

Foruden Vejle er Arbejdernes Landsbank også hovedsponsor i FC Midtjylland og FC Nordsjælland, ligesom de har store sponsorater i både AGF og Brøndby.

Vejle har efter oprykningen fået 15 point i 13 kampe, som giver dem en placering som nummer 10 i Superligaen.