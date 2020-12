Eminent show: Tilbage på tronen

HERNING (Ekstra Bladet): 2020 har været besynderlig på mange parametre, men tæppefaldet for Superliga-efteråret mandag aften i Herning var helt efter Dreyebogen.

FC Midtjylland, anført af Anders Dreyer, var alt for stærke for udesvage FC Nordsjælland, og de forsvarende mestre spillede sig op på Superligaens førsteplads, hvor man kan lune sig helt frem til begyndelsen af februar, hvor foråret begynder i fodboldkalenderen.

Der skulle ikke gå mere end ni minutter, før Anders Dreyer viste sin klasse for første gang. Den fodrappe kantspiller modtog bolden ved midterlinjen og satte tre-fire nordsjællændere af på sin færd mod mål, inden han hamrede kuglen tørt ind via stolpen.

Der er europæisk klasse over Anders Dreyer, når han viser de momenter i sit spil, og det gør han efterhånden ofte.

Anders Dreyer blev man of the match mandag aften. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Bare tre minutter efter føringsmålet var dynamiske Dreyer i sit es igen.

Lige så strålende Alexander Scholz brød spillet og førte selv bolden frem til Dreyer, der som en mini-Zidane lobbede fremadstormende Scholz fri foran Peter Vindahl. Den satte den formstærke forsvarer let ind, og VAR viste, at der ikke var offside på frispilningen, som også Michael Laudrup kan argumentere for at have inspireret Dreyer til.

FC Nordsjælland har haft det svært væk fra kunstgræsset i Farum denne sæson, og gæsterne var også statister mandag aften.

Flere gode Peter Vindahl-aktioner forhindrede en regulær midtjysk massakre i første akt, også selv om keeperen var ved at droppe kuglen ned for fødderne af Sory Kaba kort inden pausen.

Så havde det været game over, men i stedet fik Mikkel Rygaard tændt et perifært julelys i mørket, da den lille flødefod sendte et frispark ind i nakken på Sory Kaba, så afslutningen ændrede retning og snød Jesper Hansen. Første FCN-afslutning i kampen…

Rylle ku' trylle. Men det var slet ikke nok for FCN. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Værterne fortsatte med at presse på efter pausen og blev godt hjulpet af bl.a. Johan Djourou. Efter fire minutter i anden halvleg sparkede schweizeren, med det fine cv, hul i luften, og med sin fejl nummer 100 i kampen gav han dermed en friløber til FCM.

Heldigvis for gæsterne tilfaldt friløberen Sory Kaba… Det havde været bedre for midtjyderne, hvis muligheden var opstået til f.eks. Anders Dreyer, Alexander Scholz eller… Jesper Hansen.

Med godt 20 minutter igen fik Sory Kaba dog vist, hvad der virkelig er begyndt at fungere for ham. Dion Cools leverede et tidligt indlæg fra højre, og den store FCM-angriber løb i ryggen på stakkels Djourou og pandede 3-1-scoringen i nettet. Dér er Kaba et bæst.

Dermed blev Superligaen lagt i vinterhi, og de forsvarende mestre har igen indtaget førstepladsen...

