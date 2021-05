En af vores dårligste sæsoner - og så alligevel...

FC København har haft en kaotisk sæson, der blandt andet har budt på et trænerskifte, og de har flere gange været dømt ude af guldkampen.

Men kort før lukketid kan københavnerne alligevel ende med at blive danske mestre, efter at de onsdag aften besejrede FC Midtjylland med 4-2 i Parken.

Det vil kræve, at en hel del går deres vej. Brøndby IF og FC Midtjylland skal tabe deres resterende kampe, mens FC København selv skal vinde deres sidste kamp på udebane mod Randers FC.

Og selvom chancerne nok er små, siger det en del om FC København, at de efter en så dårlig sæson stadig er i spil til guldet. Det siger Mathias 'Zanka' Jørgensen efter kampen til Canal 9.

- Det er jo imponerende nok. Det er jo sjovt, at FCK har en af de dårligste sæsoner nogensinde, og så alligevel lever på sidstedagen. Det siger noget om størrelsen på vores klub og størrelsen på de andre klubber - at det kan gå så dårligt, og at vi kan være så tæt på alligevel trods alt, lyder det fra 'Zanka'.

- Nu er der mange ting, der skal flaske sig, før det kan gå vores vej, og det er vi bevidste om. Det er ikke sådan, at vi tror og jubler, men de kampe her og sejre er til fansene. Vi spiller bedst, når der er pres på, og når der er mennesker på stadion. Det nyder vi meget

Sejren over FC Midtjylland holder ikke blot københavnerne inde i guldkampen. Den giver også ærkerivalerne Brøndby IF en gylden chance for at tage mesterskabet, da de nu 'blot' skal vinde over AGF og FC Nordsjælland i de kommende runder.

At de har hjulpet Brøndby IF, tænker FC København dog ikke på.

- Nej, det bekymrer vi os ikke så meget om. Vi er fuldt ud fokuserede på, hvad vi kan, og at ende så højt som muligt. Lige pt. er der alt at spille for, og det bliver vi ved med, siger 'Zanka'.