Brøndbys fodbolddirektør skylder sin cheftræner, at han har taget ved lære af sommerens transferkoks. Der skal lukkes langvarige aftaler med Maxsø og Uhre for at sikre fundamentet på holdet, ellers er det en falliterklæring. Og så skal FC København ikke lade sig lulle i søvn af den flotte afslutning i Aalborg, mener Ekstra Bladet fodboldkommentator, Klaus Egelund

JEG STOD overfor Niels Frederiksen i Haderslev midt i september og spurgte ham, om han var utilfreds med, at sommerens indkøb var kommet for sent på plads.

Brøndby-træneren afviste spørgsmålet prompte. Signalet om fuld og utilsløret loyalitet over for klubben var umuligt at misforstå.

SønderjyskE havde vundet 1-0 og indhentet mestrene i bunden. Hvis Niels Frederiksen havde behov for at flytte fokus lidt væk fra positionen i bunden, så var han ikke den første træner, der havde gjort det.

HAN BED sig i læben – og siden har Brøndby blot smidt to point.

Mod Randers FC røg sejrsstimen op på seks i træk, da Mikael Uhre atter beviste, at han er Superligaens med afstand bedste afslutter.

Det er beundringsværdigt, at en cheftræner accepterer, at en forudsigelig afgang som Anthony Jungs kontraktudløb først bliver adresseret langt efter sæsonstart. Og det tog en måned at agere på monstersalget af Jesper Lindstrøm.

Nu endte det transferkoks kun med at koste internationalt, men genrejsningen i Superligaen er stort set alene Niels Frederiksens fortjeneste.

Carsten V. Jensen skylder sin cheftræner at få styr på nøglespillerne. Foto: Lars Poulsen

NU SKYLDER sportsdirektør Carsten V. Jensen sin cheftræner at tage pennen i det næste kapitel i klubbens genrejsning.

Kontrakterne med topscorer Mikael Uhre og kaptajn Andreas Maxsø skal forlænges.

DET VIL være en falliterklæring, CV, hvis ikke klubben kan finde pengene til at holde på de to pæredanske spillere, der har vundet guld på Vestegnen. Den ene tilmed med en fortid i klubbens ungdomssektor.

Det skal simpelthen være muligt at sælge visionen om Brøndbys fremtid til de to. Fem millioner i engangsbonus til Maxsø ved underskrift vil give langt mere mening end at stange fem mio. ud til en ny Kevin Tshiembe.

BEKYMRING SKAL være den følelse som FC København tager med ind i Superligaens vinterpause.

Sæsonafslutningen i Aalborg var godt nok en opmuntring efter endnu en turbulent uge. Roony Barghdji smaskede sin første scoring i nettet, og den rappe svenske teenager viste atter, at han er al hypen værd.

Første kasse i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

HOLD DA OP hvor har løverne siden Daramy-salget og Rasmus Falks skade savnet en individualist som Barghdji til at sætte modstandere af i fuld fart.

FC Københavns efterår kan sagtens rundes af med, at holdet har scoret flest mål – og lukket færrest ind.

Der er bare noget, der slet ikke harmonerer. Tænk bare på den helt store nedsmeltning i FCK-lejren efter AGF-kampen, hvor tre karantæner blev uddelt.

Følelserne kom i kog efter det sene straffespark sidste weekend. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Og reaktionen på karantænerne var, at utilfredsheden blev meddelt gennem klubbens egen hjemmeside.

ER DER en voksen til stede, FCK?

Den mest vindende klub i Danmark i dette årtusinde imødegår en alenlang indberetning fra dommeren med, at dommeren optrådte provokerende.

PINLIG SMÅKLUBSMENTALITET. Og kan folk i organisationen ikke se, at det er uforeneligt med klubbens identitet, så er der noget at gruble over i vinterpausen.

I Aalborg valgte Kamil Grabara at sparke bolden direkte ud mod AaB's tilhængere i den hektiske slutfase. Kaptajn Zeca var blandt de protesterende i Parken sidste weekend.

Vi skal ikke foregribe en disciplinær-karantæne til Grabara, og det skal ikke være strømpilen for, hvordan det bliver set.

Disciplinært virker tingene på nippet til at stikke helt af for løverne, og det er ikke et sundt tegn.

I øvrigt mener jeg, at FC Nordsjælland skal have en stabil keeper og en driftssikker centerforsvarer i vinterpausen ellers ender foråret i ren overlevelseskamp. Og det er giftigt med så unge spillere.