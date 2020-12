Fyring første skridt: Lyngby gør klar til afsked med Superligaen

Tidligere på sæson ophævede Lyngby kontrakten med Patrick Da Silva ’på baggrund af en ikke-sportslig vurdering’.

Pludselig var sportschef Birger Jørgensen på tre ugers ferie midt i sæsonen, så blev cheftræner Christian Nielsen ramt af en bold i hovedet og kunne ikke træne holdet resten af efteråret.

Angriber André Riel fik fem dages karantæne for homofobiske råb efter en modstander og er senere hen sendt på tidlig juleferie.

Mandag valgte klubben så at fyre Christian Nielsen og samtidig sende Birger Jørgensen væk fra stillingen som sportschef og over i en anden rolle.

Der er sket en del hos bundproppen i efteråret.

- Det har jo været en farce, hvad der er sket. Da Birger Jørgensen bliver sendt på orlov, nævner Lyngby-direktør Andreas Byder også over for spillertruppen, at Birger er 'dødvægt', som han efterfølgende måtte undskylde, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Det har ikke været nemt for Lyngby sportsligt. Det var der måske heller ikke nogle, der havde regnet med. Deres store problem har været ikke spillet mellem felterne. Det er derimod for nemt at score på Lyngby, og de har brændt for mange chancer.

- Og så kommer den her ballade oveni. Det er også mennesker, man har med at gøre. Det er ikke Lyngby Boldklub, der gør det kaotisk, men de mennesker der er der.

Vikaren fastansat

Carit Falch overtog som vikar for Christian Nielsen og er efterfølgende blevet ansat som permanent cheftræner, trods der stadig står et stort '0' ud for Lyngbys sejre i tabellen.

- Man har argumentation for, at man synes, at Carit Falch har gjort det godt, selvom man ikke kan se det på resultaterne, så kan man sige, at man har været tilfreds med det, Carit Falch har leveret.

Alt er dog ikke tabt helt på gulvet endnu for Lyngby ifølge 'Tøffe'.

- Jeg kan godt se Lyngby eller Horsens hente Vejle. Jeg ser faresignaler i Vejle. For Vejle er det jo nærmest livsnødvendigt, at de ikke taber de direkte kampe til dem, fordi så er der jo ikke ret langt i mellem, siger Stig Tøfting.

Efterårets optur: Alexander Scholz - Han har spillet på internationalt niveau og leveret i Champions League. Jeg tænker, at han er 10 mio. euro værd. Han er en fodboldspillende forsvarsspiller og god på låget. Han scorer mål og deltager i spillet op ad banen. Han kan sagtens spille i den tyske Bundesliga og et eller andet sted også Serie A. Efterårets nedtur: Lyngby Boldklub - De er jo nedturen isoleret set. Er der noget positivt at nævne overhovedet? I 2020 har de kun vundet over to 1. divisionshold. Det er Hobro og Esbjerg - og så et par pokalkampe mod 2. divisionshold.

