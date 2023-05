FC København har tirsdag bekræftet, at anfører Carlos Zeca forlader klubben efter denne sæson, og dermed mister Superligaen en af ligaens bedste spillere nogensinde.

Sådan lyder det fra Discovery-ekspert Thomas Gravesen, der roser den græske midtbanespiller til skyerne.

- Han er et forbillede for fodboldspillere, i forhold til den måde, han har udviklet sig, og den måde, han har spillet. Der kan man kun sige, at Carlos Zeca er en af de absolut, absolut største stjerner, vi har set i Superligaen, siger Thomas Gravesen til Tipsbladet og fortsætter:

- Han har givet det, en anfører skal give. Han har været en forgangsmand. Han er gået forrest. Han har udviklet sig spillemæssigt og ledermæssigt, også i forhold til den måde, han har været på som person. Også i det aspekt har han været et kæmpe forbillede, og ikke kun for spillerne i FC København. Han har været højt respekteret blandt sine kollegaer fra de andre hold i ligaen. For mig har han haft alt det, som en stor, stor spiller skal have.

Thomas Gravesen er imponeret over Carlos Zecas præstationer i FCK. Foto: Ernst van Norde

En ærgerlig afslutning

Carlos Zeca har blot spillet i alt 17 Superliga-kampe i denne seneste to sæsoner, hvor grækeren har været ramt af to alvorlige knæskader. Ifølge Thomas Gravesen har skadesforløbet dog også vist Zecas karakter.

- Det har jo været en fantastisk rejse, han har været på med FC København, og her til sidst har han så været igennem to frygtelige, frygtelige skader. Og de her skader har været med til at vise, hvilket menneske, han er. For han gav ikke op. Han blev ved og troede på, at han kunne komme tilbage fra den første skade, siger Thomas Gravesen og fortsætter:

- Han kom tilbage på FC Københavns hold og fik så endnu en knæskade af samme kaliber, der har været med til at gøre, at han bliver fritstillet her til sidst. En frygtelig afslutning på en fantastisk tid og en genial rejse, han har haft med FC København.

Carlos Zeca har gennem flere sæsoner været en af de bærende profiler i FCK. Foto: Jens Dresling

FC København har måttet undvære Zeca i lang tid efterhånden, men ifølge Thomas Gravesen mangler 'Løverne' stadig at finde den rette erstatning for grækeren.

- Nu har de jo undværet ham i et par lange perioder, så FC København har forsøgt at finde erstatningen for ham. De har ikke fundet en spiller af hans kaliber endnu, men jeg er sikker på, at Peter Christiansen vil lede med lys og lygte for at finde en spiller, der skal gå ind og være det, som Zeca var for FC København.