En klub i kaos - sådan gik FCK fra justeringer til revolution

26. november

I et interview på Europa lægger Jess Thorup op til, at det kan blive en mellemsæson. Problemerne er større, end han havde regnet med, og han siger, at FCK er på vej i en ny retning, og at han har brug for, at alle er indstillet på ændringer og nytænkning. 'Jeg har brug for at ruske op i nogle ting. Jeg tror, at hele klubben har brug for, at der bliver rusket op i nogle ting. Og det er ikke kun på banen. Det er nok rigtig mange andre steder.' Al mesterskabssnak bør ifølge Thorup forstumme. Fokus skal være på næste kamp: 'Hvis vi kun snakker om det, så glemmer vi det, vi egentligt skal i gang med. Det er lige at få vendt den her skude og fået lavet de justeringer, der skal til, så vi kan begynder snakke om mesterskaber.'