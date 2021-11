- Jeg tror ikke, spillerne er trygge ved det system, SønderjyskE spiller. De skal skifte til et tremandsforsvar, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

De har været i Superligaen uafbrudt siden 2009. De første mange år blev de altid dømt til nedrykning, men så kom den overraskende sølvsæson, og så forstummede al snak om sønderjyderne som en potentiel nedrykker.

For SønderjyskE klarer den altid.

Men nu er det måske ikke så sikkert mere. For situationen er ved at udvikle sig fra kritisk til alvorligt i Haderslev, hvor 0-6 blamagen søndag mod Silkeborg var et signal om, hvor slemt det står til.

Emil Holm og Lawrence Thomas var ikke stolte af det, der skete søndag mod Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

- De sejlede rundt med et forsvarsspil på så lavt et niveau som sjældent er set i Superligaen. Det var en nedsmeltning af rang, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Det elendige forsvarsspil har ikke været en enlig svale for SønderjyskE. Ugen forinden havde de foræret sejren til FC Midtjylland med en stor fejl i tillægstiden.

Nu er alarmklokkerne for alvor tændt i SønderjyskE, der skal ud i et alt eller intet opgør søndag mod Vejle på udebane. Og det bliver med en ny cheftræner, da Michael Boris mandag blev fyret.

- Taber de den kamp, så er det nok farvel og tak. Hvis ikke SønderjyskE kan slå Vejle og omvendt, så er det svært at se, hvem de skal hænge hatten på, mener Stig Tøfting.

Han er af den opfattelse, at sønderjyderne skal skifte spillesystem.

Nicklas Helenius jubler efter endnu en scoring mod SønderjyskE, der faldt fuldstændig sammen mod Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

- SønderjyskE lukker alt for mange mål ind. Det har været tydeligt, at det firemandsforsvar ikke kan dække området af. Spillerne virker ikke trygge i det system.

- Jeg ville skifte til en bagkæde med tre mand og så to wingbacks, der kan trækkes tilbage, så du får et femmandsforsvar, hvis det er nødvendigt, vurderer Stig Tøfting og slår fast:

- De har kun scoret otte mål i 14 kampe. Det kan gå, hvis du er dygtig til at lukke af, men det har de jo også været dårlige til.

- I sidste sæson var jeg meget begejstret for indkøbet af Lawrence Thomas, men det jeg har set i denne sæson, har bestemt ikke imponeret mig. Han har set meget skidt ud i flere sammenhænge.

- Modstanderen skal bare have et skud indenfor rammen, så er der stor chance for mål, siger Stig Tøfting og sætter hovedet på sømmet, når han skal se på en samlet vurdering af SønderjyskEs sæson.

- SønderjyskE har spillet gode halvlege mod blandt andet Brøndby, FCK og FCM, men de har ikke spillet én hel god kamp i denne sæson.

- Det er nødvendigt, hvis de skal overleve i Superligaen, pointerer han.

--------- SPLIT ELEMENT ----------

Ugens optur: Silkeborg!

Det er sgu imponerende, hvad de leverer. 24 mål samlet og tre spillere med hver seks mål. Jeg letter på hatten over det høje spillemæssige niveau.

Ugens nedtur: SønderjyskE!

0-6 og så på hjemmebane. Sådan en lussing gør alvorligt ondt. De lignede en flok lilleputspillere, der løb forvirret rundt uden evner til at dække op. Det var pinligt.