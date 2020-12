Én træner stemte ikke på Efterårets Profil

Jesper Lindstrøm blev fredag hyldet som Efterårets Profil i Superligaen, da Tipsbladet traditionen tro i samarbejde med Superliga-cheftrænerne årer halvsæsonens største profil.



Den unge Brøndby-profil blev præmiret med de fleste stemmer foran FC Midtjyllands Alexander Scholz og AGF's Patrick Mortensen.



Samlet set fik Jesper Lindstrøm seks førstepladser fra de 11 Superliga-trænere, der måtte afgive stemmer på ham, for som traditionen byder, er det ikke tilladt at stemme på egne spillere i Efterårets Profil.

Brøndby-profilen vandt prisen. Foto: Emil Agerskov

Her er stemmerne til Efterårets profil 2020

Ser her hvordan de 12 cheftrænere i Superligaen fordeler stemmerne på de mange forskellige dygtige spillere, få deres kommentar til spillere, de har udpeget som topscorer til de 5 point og se den samlede stilling nederst.

Mads Lyng, AC Horsens

5 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

4 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

3 point: Patrick Mortensen, AGF

2 point: Kamaldeen Sulemana, FC Nordsjælland

1 point: Alexander Bah, SønderjyskE

'Lindstrøm har for alvor fået sit gennembrud, og han giver virkelig sit hold en fantastisk dynamik og power. Han er teknisk stærk, kreativ og en kæmpe faktor for Brøndbys offensive udtryk.'

David Nielsen, AGF

5 point: Kamaldeen Sulemana, FC Nordsjælland

4 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

3 point: Anders Dreyer, FC Midtjylland

2 point: Rasmus Falk, FC København

1 point: Zeca, FC København

'Det er ærgerligt, at vi ikke må stemme på vores egne spillere. De har nemlig også været gode her i 2020.'

David Nielsen har ikke Efterårets Profil, Jesper Lindstrøm, i sin top 5. Foto: Jens Dresling

Niels Frederiksen, Brøndby IF

5 point: Patrick Mortensen, AGF

4 point: Lucas Andersen, AaB

3 point: Haji Wright, SønderjyskE

2 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

1 point: Alexander Bah, SønderjyskE

'Patrick er pt. topscorer i Superligaen og spiller en helt afgørende rolle for AGF's angrebsspil, både som opspilsstation, hvor han er stærk med ryggen mod mål, men også som targetspiller i feltet, hvor hans placeringsevne, timing og afslutningsfærdigheder er i top.'



Jess Thorup, FC København

5 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

4 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

3 point: Anders Dreyer, FC Midtjylland

2 point: Alexander Bah, SønderjyskE

1 point: Patrick Mortensen, AGF

'Jeg synes, Alexander Scholz har løftet sit spil sammen med holdet, men primært har han internationalt vist, at han har et niveau, hvor han kan begå sig både offensivt og defensivt. Han har visioner i spillet og ro på bolden, men samtidig er han en stærk og klog forsvarsspiller.



Brian Priske, FC Midtjylland

5 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

4 point: Patrick Mortensen, AGF

3 point: Jonas Wind, FC København

2 point: Alexander Bah, SønderjyskE

1 point: Kamaldeen Sulemana, FC Nordsjælland

'Jesper Lindstrøm har bidraget med både mål og assists, og han har leveret flotte præstationer kontinuerligt igennem efteråret.'

Mestertræneren peger på Lindstrøm som den bedste i efteråret. Foto: Jens Dresling

Flemming Pedersen, FC Nordsjælland

5 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

4 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

3 point: Patrick Mortensen, AGF

2 point: Alexander Bah, SønderjyskE

1 point: Haji Wright, SønderjyskE

'Lindstrøm har været meget kampafgørende for Brøndby med sine scoringer og individuelle aktioner. Han arbejder også hårdt defensivt med sine mange presløb. En moderne dynamisk og meget bevægelig spiller, der nu også har fået output på sine mange gode aktioner.'

Carit Falch, Lyngby Boldklub

5 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

4 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

3 point: Patrick Mortensen. AGF

2 point: Kamaldeen Sulemana, FC Nordsjælland

1 point: Haji Wright, SønderjyskE

'Jesper Lindstrøm er braget igennem som akademispiller i Brøndby og har gjort en kæmpe stor forskel på banen. Jeg kan personligt rigtig godt lide, når en spiller formår at tage skridtet fra akademiet og bliver en profil på førsteholdet, og Lindstrøm har formået det i en stor klub som Brøndby. Det er godt gået.'

Jakob Michelsen, OB

5 point: Alexander Bah, SønderjyskE

4 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

3 point: Patrick Mortensen, AGF

2 point: Anders Dreyer, FC Midtjylland

1 point: Haji Wright, SønderjyskE

'Alexander Bah har været fremragende efteråret igennem. Han har en kæmpe løbekapacitet, og han er involveret i mange offensive ting. Det var også en fortjent debut på landsholdet.'



Thomas Thomasberg, Randers FC

5 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

4 point: Haji Wright, SønderjyskE

3 point: Kamaldeen Sulemana, FC Nordsjælland

2 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

1 point: Patrick Mortensen, AGF

'I år er antallet af kampe jo noget lavere, end det plejer, men Jesper Lindstrøm har gjort en stor forskel på et Brøndby-hold, hvor forventningerne vel ikke var så lige høje, som de plejer at være. Lindstrøm er med i mange mål både med scoringer og assists. Jeg syntes, han er en fantastisk afslutter med et godt blik for medspillerne. Derudover har han en fart, der gør ondt på modstanderne.'

Glen Riddersholm mener, at Alexander Scholz har været den bedste. Foto: Ernst van Norde



Glen Riddersholm, SønderjyskE

5 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

4 point: Kamaldeen Sulemana, FC Nordsjælland

3 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

2 point: Patrick Mortensen, AGF

1 point: Anthony Jung, Brøndby IF

'Alexander har fortsat mange af de takter, vi så i sidste sæson, men han har samtidig formået at løfte sit spil op på et endnu højere niveau. Han er en meget moderne midtstopper, der kan føre bolden frem og bryde kæderne.'

'Han er en form for playmaker i FC Midtjylland, og så er han foruden at være en god fodboldspiller også en dygtig leder, der ved flere lejligheder har båret anførerbindet. Erik Sviatchenko har været stabil, men jeg synes, Alexander Scholz har toppet ham her i efteråret, og han er på mange måder kernen på FC Midtjylland-mandskabet.'

Jesper Lindstrøm fik næsten stemmer fra alle trænere. Foto: Lars Poulsen

Constantin Galca, Vejle Boldklub

Jesper Lindstrøm, Brøndby IFPatrick Mortensen, AGFErik Sviatchenko, FC MidtjyllandRasmus Falk, FC KøbenhavnAnders Dreyer, FC Midtjylland

'Jesper Lindstrøm er en ung, teknisk kreatør, der spiller centralt på banen.'



Peter Feher, AaB

5 point: Alexander Scholz, FC Midtjylland

4 point: Anders Dreyer, FC Midtjylland

3 point: Patrick Mortensen, AGF

2 point: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF

1 point: Haji Wright, SønderjyskE

'Scholz har været en af de vigtigste spillere i FC Midtjylland. En alsidig spiller, der har styr på sin defensiv samt bidrager væsentligt til det offensive - senest demonstreret med hans to mål i Champions League.'



Den samlede stilling

1: Jesper Lindstrøm, Brøndby IF 43 point

2: Alexander Scholz, FCM 35 point

3: Patrick Mortensen, AGF 32 point

4: Kamaldeen Sulemana, FCN 17 point

5: Alexander Bah, SønderjyskE 13 point

6: Anders Dreyer, FC Midtjylland 13 point

7: Haji Wright, SønderjyskE 11 point

8: Lucas Andersen, AaB 4 point

9: Rasmus Falk, FC København 4 point

10: Erik Sviatchenko, FCM 3 point

10: Jonas Wind, FC København 3 point

12: Anthony Jung, Brøndby IF 1 point

12: Zeca, FC København 1 point



