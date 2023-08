En vaskeægte lorte-kamp: - Jeg kunne ikke holde mig

Det var en helt normal Superliga-kamp mellem Hvidovre IF og FC København fredag aften.

Indtil kort før pausen.

Her stormede Hvidovres målmand - Filip Djukic - nemlig pludselig fra banen, efter at FC København havde fået tildelt et hjørnespark.

Tilskuerne frygtede, at der var tale om noget alvorligt, men det stod hurtigt klart, at hjemmeholdets sidste skanse bare skulle på toilettet og komme af med lidt vægt.

Djukic kunne ganske enkelt ikke holde sig mere, og han kom da også tilbage fra sin pause med et par nye shorts.

- Jeg havde det dårligt. Jeg skulle på toilettet, og når man skal, så skal man. Det var en lortekamp, griner Flip Djukic, der tidligere har været i FCK, efter kampen foran den skrevne presse.

Det havde han fint med overskud til, selvom han indrømmede, at situationen ikke var den fedeste.

- Jeg kunne ikke holde mig. Jeg skyndte mig ind, og min holdleder syntes lige, at de skulle lave sjov med mig ved at give mig et par lyseblå shorts på.

- Jeg har hørt, at Sergio Ramos har gjort det i en kamp, og jeg tænkte bare, at jeg nu gør jeg det fandme som målmand også. Jeg tænkte ikke, de ville fortsætte kampen uden mig.

- Holdkammeraterne har lavet lidt sjov med det. Vi griner bare af det. FCK-fansene sang lidt til mig, men det var bare god lir. Jeg vidste godt, at jeg ville ligne en klovn, da jeg kom tilbage på banen i lyseblå shorts.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

På trods af pausen stod Djukic en flot kamp mellem stængerne. Havde det ikke været for ham, havde FCK vundet endnu større.

- Det var en kamp, jeg havde set meget frem til. FCK har altid betydet meget for mig. Jeg kommer stadig selv i Parken. Det var en fed oplevelse, selvom resultatet ikke var med os.

- Selvfølgelig er det specielt. Jeg greb kampen an som enhver anden, men det var da specielt, sluttede Djukic.

Det ændrede ikke det store

Også målmandskollegaen Theo Sander kunne se hele den spøjse situation udspille sig fra sit mål i den anden ende af banen.

- Hvad skete der?

- Han havde nok lidt ondt i maven, ikke? Det skulle han da have lov til at gå ud og få ændret på, sagde Theo Sander.

- Har du selv prøvet det?

- Jeg har da haft ondt i maven, men nej ikke på den måde.

- Det var ikke noget, der ændrede det store. Jeg synes bare, han skulle have lov til det. Den kunne ikke holdes inde mere, og så er det fint, man går ud og får det ud.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Også københavnernes cheftræner Jacob Neestrup, der kender Djukic godt fra ungdomstiden, grinede lidt af det hele.

- Jeg havde ikke regnet med, at han var så nervøs, sagde han med et glimt i øjet.

- Det ligner ikke Filip. Han er en god fyr. En dygtig målmand. Han havde glædet sig til den her kamp. Han fortjener at spille Superliga.

Debut til Sander

For Theo Sanders vedkommende var det målmandens første Superliga-start siden skiftet fra AaB.

Han havde fået beskeden torsdag. Her stod det klart, at Kamil Grabara ikke ville blive sin lille skade kvit.

Og den 18-årige sidste skanse lagde ikke skjul på, at nerverne var til stede i Hvidovre.

- Selvfølgelig er der nerver på. Jeg tror, det ville være unormalt, hvis der ikke var. Men det er egentlig bare fordi, man vil det bedste for sig selv og for holdet.

Han tilføjede afsluttende, at han forventer, at Kamil Grabara er tilbage i buret tirsdag aften, når FC København tager hul på den sidste kvalifikationsrunde til Champions League.

Jacob Neestrups mandskab slog Hvidovre takket være mål fra Orri Oskarsson og Mohamed Elyounoussi.