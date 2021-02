Endelig! Første mål i 435 dage

HORSENS (Ekstra Bladet): FC København ER guldaspirant, mens Jens Berthel Askous AC Horsens er klar nedrykningsfavorit.

Hvis det ikke allerede stod klar inden kampstart, så blev det slået fast med syvtommersøm søndag eftermiddag, hvor FCK tog en pligtsejr med flere opløftende elementer både offensivt og defensivt, mens den gule farce åbnede kampen som drenge mod mænd – og så var det hele afgjort, inden vi for alvor var kommet i gang i Horsens…

Da Malte Kiilerich indledte opgøret med at tyre bolden fladt hen ad jorden og direkte i fødderne på Rasmus Falk, fik man et forvarsel om, hvordan første halvleg i Horsens ville udspille sig.

Hjemmeholdet var på hælene i lange perioder og overlod al initiativ til gæsterne fra hovedstaden.

Der skulle også kun gå fem minutter, så var FCK foran i Østjylland.

Et langt indkast fra Karlo Bartolec blev uhensigtsmæssigt forlænget af værternes egen Søren Reese, og Viktor Fischer stod pludselig fuldstændig umarkeret bagerst i feltet og kunne let flugte føringen ind bag Matej Delac. Første Fischer-mål i Superligaen i over et år… 435 dage for at være helt præcis.

FCK kunne juble over en pligtsejr i Horsens på mål af Viktor Fischer og Jonas Wind. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det tunge FCK-pres var en blanding af, at Horsens ikke kunne sætte tre afleveringer sammen og så, at fronttrioen Wind, Bundu og Fischer fandt hinanden på fornem vis – godt suppleret af general Falk på midten.

Efter 23 minutter gav samarbejdet igen pote, da Rasmus Falk smed en lang bold ned bag Nikolas Dyhr, som lynhurtige Mustapha Bundu løb op og uselvisk lagde til rette for fødderne af fødselar Jonas Wind, der takkede for gaven og fordoblede føringen.

Jonas Wind var igen en åbenbaring i smørhullet på 10’eren, mens Mustapha Bundus fart bliver en kæmpe gevinst for de guldhungrende løver her i foråret. Der er altså mange strenge at spille på i Jess Thorups offensiv.

Horsens kom ud med et mere positivt udtryk til anden akt, og Jens Berthel Askou forsøgte at ændre kampbilledet ved blandt andet at sætte Jannik Pohl ind i stedet for Malte Kiilerich.

I første omgang gav de gules satsning blot et par giftige FCK-kontraer den anden vej, hvor særligt Jens Stage skulle have lukket ballet. Så galt gik det dog ikke for Horsens, der kunne ærgre sig over, at man ikke var mere modig og initiativrig fra kampens begyndelse.

Med 20 minutter tilbage i iskolde Horsens skete så det, som mange FCK-fans har ventet på siden 1. februar. 27-årige Lukas Lerager gjorde comeback i Superligaen og fik sin debut for FC København.

Den tidligere udlandsprof i Belgien, Italien og Frankrig nåede ikke at gøre det store væsen af sig mod Horsens, men nu er de første FCK-skridt taget for landsholdsspilleren Lerager, der kan blive en vigtig brik i københavnernes jagt på guldet.

