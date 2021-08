Endelig! Første sejr til FCK

En storspillende Kevin Diks var nok til at give FC København deres første sejr i denne sæsons Superliga

Tredje gang blev lykkens gang for FC København.

OB kunne ikke stå for det københavnernes vedvarende pres og måtte se sig slået eftertrykkeligt, selvom resultatet ’kun’ viser et nederlag på to mål.

Jess Thorups tropper kommer blæsende ud af starthullerne og gjorde alt for at fjerne stanken fra de første to runders jammerlige på eget græs.

Det tog blot københavnerne tre minutter at etablere tre på hinanden farlige angreb, som alle burde have ført til scoring.

Deres første store mulighed kom allerede efter få minutters spil, hvor bolden fløj rundt i odenseanernes felt som i en pinball-maskine og til sidst landede den for fødderne hos udeholdets Mohamed Daramy, der missede en oplagt scoringsmulighed.

OB-tilhængernes lettelse over den misbrugte mulighed havde knap lagt sig, før gæsterne igen havde en kæmpe chance for at score kampens første mål.

Denne gang var opskriften heller ikke lige efter bogen – et gennembrud i venstre side sendte bolden i Kamil Wilczeks retning. Det plejer at være lig med mål, men den polske skarpskytte helkiksede en sin afslutning – og minsandten om den ikke landede hos Mohamed Daramy, der heller ikke denne gang formåede at få bolden i nettet.

FC København havde foden solidt placeret på speederen i denne periode uden at tage nogen hensyn til de fynske hastighedsbegrænsninger og få sekunder efter brændte det på igen hos hjemmeholdet.

Kevin Diks var den helt store oplevelse i FCKs Superliga-sejr. Foto: Lars Poulsen

Kevin Diks fandt Jonas Wind efter en kort dribletur og den danske landsholdsspiller kunne med en glimrende afslutning udenfor feltet bringe løverne i front og score sit første mål i denne sæsons Superliga.

OB hoppede ud af sin indledningsvise choktilstand og fik tvunget imponerende redninger ud af Kamil Grabara efter flere fine aktioner.

Farligst blev det, da det københavnske forsvar blev overrumplet af en fantastisk offensiv aktion og afslutning fra Bashkim Kadrii, der fik Kamil Grabara til febrilsk at blokere bolden ud til hjemmeholdet igen.

Desværre for de mange fremmødte OB-fans kunne Jens Thomasen ikke holde sin afslutning nede og bolden fløj derfor over målet.

Mohamed Daramy havde ikke ladet sig slå ud af første halvlegs misbrugte chancer. Han blev ved med at udfordre og ved med at gå efter den frække detalje.

Kort inde i anden halvleg eskorterede hans overlegne hælaflevering Victor Kristiansen til baglinjen, og herfra kunne den unge back slå et smukt indlæg til Kevin Diks, der uden problemer fik headet bolden i kassen til 2-0.

Det blev ved med at være lige ved og næsten for det jagtende OB-mandskab. De fik ingen afslutning afsted, da Emmanuel Sabbi sendte Rasmus Falk på glatis med sine imponerende træk på vej københavnernes mål. Og selv da bolden til slut kom ind bag Grabara, blev målet annulleret på grund af frispark på den københavnske målmand i opspillet.

FC København tager deres første sejr i Superligaen, og OB kunne blot glæde sig over igen at have fuldt hus efter længere tid med restriktioner.