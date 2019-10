Endelig: Silkeborg tager sæsonens første sejr i Aarhus

Der røg en rekord, men spøgelset lever videre i bedste velgående.

Det sørgede bundholdet Silkeborg for med en sensationel sejr på 4-3.

Gæsterne genoplivede en gammel historie med at få kickstartet en katastrofal sæsonstart ved at slå netop AGF, mens 'de hviie' fortsat ikke kan vinde en oktoberkamp.

Trods massiv opbakning med 22.175 tilskuere, og det er ny stadionrekord til en Superliga-kamp, kunne bundholdet i sidste ende trække sig tilbage med alle tre point.

Skuffede AGF-spillere efter nederlaget i 3F Superligakampen mellem AGF og Silkeborg IF på Ceres Park i Aarhus . Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Silkeborgs Anders Hagelskjær har scoret sejrsmålet til 4-3. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det var gæsternes uheldige helt Anders Hagelskjær, som i næstsidste minut i den ordinære tid headede den sensationelle sejr hjem.

Oplægget fra den indskiftede Shkodran Maholli, som i overtiden kunne have scoret til 5-3, men det blev ved et stolpeskud.

Det blev en 'klassisk' AGF, der er bedre end andre til at sætte et bundhold i gang.

Der var gratis adgang til det østjyske opgør, fordi to af AGF's trofaste støtter Århus Stiftstidende og Stibo fejrede 225 års fødselsdag.

Med sol over Aarhus måtte den ellers så udskældte løbebane tages i brug.

Der blev opstillet hegn for at få så mange som muligt indenfor, mens andre godt 100, som blev udenfor og så kampen på storskærm.

Målfesten blev skudt i gang af gæsternes lejesvend Mathias Hebo Rasmussen, der svingede højrebenet fra godt 25 meter, og skuddet overrumplede fuldstændigt Aleksandar Jovanovic.

Silkeborg fik ikke lov at glæde sig ret længe.

I løbet af to minutter havde først Mustapha Bundu og Patrick Mortensen bragt hjemmeholdet foran med 2-1.

Foto: Henning Bagger

Ved udligningen fejlbedømte Anders Hagelskjær en lang bold frem, så Mustapha Bundu kunne løbe bag om og lobbede bolden i nettet.

Der var ikke gået to minutter, før Patrick Mortensen kom først på bolden på et af Casper Højer Nielsens velkendte og hårde indlæg, og så stod der 2-1.

AGF's frontangriber var igen på pletten, da han i to omgange fik bolden i nettet til 3-2.

Det var lidt af dukkert for Silkeborg, fordi Ronnie Schwartz kort før pausen ellers havde bragt balance i regnskab, da han smuttede mellem to mand og vippede bolden over en fremstormende Aleksandar Jovanovic.

Foto: Henning Bagger

Selv om man kunne tro, at lynscoringen i starten af 2. halvleg ville knække Silkeborg, gik det omvendt.

Holdet fra det midtjyske fortsatte med at jage en gevinst.

Venstrebacken Frederik Møller fik midt i 2. halvleg fremtvunget et straffespark, da Alexander Munksgaard fældede ham.

Ronnie Schwartz var mand for at sparke bolden i nettet fra 11 meter pletten til 3-3.

Og efter store chancer og gode forsøg til Jakob Ankersen og indskiftede Nicklas Helenius slog Silkeborg altså kontra og hentede sæsonens første sejr.

Det kan vise sig at blive et nederlag, som vil koste AGF millioner. Det svar må vi vente med at få, til mandagskampen er spillet.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix