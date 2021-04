Endelig tilbage: - Man gør sig sine tanker

Sten Grytebust har tilbragt over halvandet år på bænken i FC København. Det været en hård tid for den norske landsholdsspiller, der 2. påskedag var tilbage i startopstillingen

Han skulle langt tilbage i hukommelsen for at finde sin seneste Superliga-kamp: 15. september 2019 i Hobro.

Kampen var Nicklas Bendtners første i FCK-trøjen, og indtil 2. påskedag Sten Grytebust seneste i Superligaen.

Men nu er den norske landsholdsreserve ikke længere reserve i FCK.

Overvandt chokstart: FCK tilbage på sejrskurs

- Det er ved at være stykke tid siden, og det har været en lang vej tilbage, sagde 31-årige Grytebust, der ikke havde meget at bestille mod Randers, men alligevel reddede sejren få sekunder før tid:

- Man skal bare være klar, og det var en fin - og dejlig - redning, sagde Grytebust om Eghos afslutning, som han fik stoppet.

Det var tæt på at gå galt til sidst for FCK, men Grytebust reddede. Foto: Lars Poulsen

Han smilede, da han evaluerede kampen, men skjulte ikke, at der også har været dystre tanker i det over halvandet år, hvor han har været henvist til bænken:

- Selv om du bidrager lige så meget til træning som de andre, får du ikke slikkepinden om søndagen. Så man gør sig sine tanker. Sådanne frustrationstanker.

- Men kredit til målmandstræneren og ikke mindst til min familie for at holde mig oppe. Specielt i denne svære corona-tid.

- Jeg har et stort drive og fået støtte fra dem, jeg skal have støtte fra. Og så er det nemt ikke at give op.

Sten Grytebust kom til FCK i sommeren 2019 fra OB, men opgøret mod Randers FC var blot hans 16. for klubben.

Se highlighst fra kampen mellem FCK og Randers her.

'Zanka' blev droppet: Får ros for reaktion

Nedrykning spøger: - Jeg er dybt bekymret