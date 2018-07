Endelig vinder mestrene! Hug til oprykkerne

Først langt ind i overtiden kunne FCM takket været en ihærdig Frank Onyeka ånde lettet op.

Han fik efter et skud på trekanten og efterfølgende den ene opstander raget bolden i nettet til 3-1.

Dermed er de danske mestre FCM klar til at gå 'all in' til onsdagens Champions League kvalifikationskamp mod Astana.

Kravet er en sejr med de ’rigtige’ cifre.

Gæsterne kommer som bekendt med en 2-1 sejr, så FCM kan med 1-0 komme videre, men med et Astana-mål kan hjemmeholdet blive tvunget til 3-1 eller lignende.

Returkampen fyldte alt op til opgøret mod oprykkerne Esbjerg som en kamp, som hjemmeholdet bare skulle have overstået.

Selv om træner Jess Thorup i sidste sæson ikke havde held med at rotere i forbindelse med de europæiske kampe, blev eksperimentet igen sat i værk mod Esbjerg.

Seks spillere fra startopstillingen i Astana var enten bænket eller sendt op på tilskuerpladserne.

Blandt de mest prominente udenfor var Tim Sparv, Kian Hansen og Bubacarr Sanneh

Det lignede også, at FCM uden besvær kunne køre sæsonens første sejr hjem.

Allerede efter et kvarter fik Gustav Wikheim serveret en friløber, da anfører Jakob Poulsen med en aflevering over en halv bane spillede ham fri til kampens første scoring.

Poulsen fik efter en halv time mulighed for at revanche sig for afbrænderen fra pletten mod AGF, da Esbjergs spanske midterforsvarer Agus fældede den tidligere Esbjerg-spiller Awer Mabil.

Og denne gang var anføreren sikkerheden selv.

Dermed lignede det med en 2-0 føring en ekspeditionssag mod en yderst tam oprykker.

Men som forleden i Astana udviste FCM igen svaghed overfor langskud.

Efter at der var blevet luftet ud efter et hjørnespark, havnede bolden hos en udækket Lasha Parunashvili, som fra små 25 meter uhindret fik lov at sparke bolden ind i det lange hjørne, så gæsterne kunne gå til pause med en smule håb.

Dermed blev de sidste 45 minutter lidt for spændende set fra FCM’s side.

Men det var mest fordi, at midtjyderne sjuskede i flere omgange.

Med sejren fik FCM repareret på den dårligste sæsonstart siden 2009, som i øvrigt kom til at koste den nuværende Randers-træner Thomas Thomasberg jobbet.

Mestrene har fået smagt sejrens sødme og på en billig baggrund tanket selvtillid til onsdagens Champions League-kamp.

De sidste 45 minutter blev ekstra intense, fordi vejrguderne spøgte i baggruden.

En gevaldig tordenbyge tilsat lyn truede, men det var først da der var fløjtet af, at uvejret brød løst og gav banen i Herning en tiltrængt omgang vand.

Hvis uvejret var brudt ud tidligere, kunne man have risikeret ikke at have kunne spille kampen til ende af sikkerhedsmæssige grunde.

