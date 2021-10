Enige fans: Politiet svigtede

Søndagens derby mellem Brøndby IF og FC København blev skæmmet af omfattende uroligheder på og uden for stadion. Politiet oprettede eksempelvis 61 voldssager efterfølgende.

De officielle fanklubber i Brøndby og FCK, Brøndby Support og FCK Fan Club, mener dog, at politiet ikke håndterede sin opgave godt nok på to områder: adskillelse af fans og brug af tåregas.

De to rivaliserende fanklubber er gået sammen om en fælles udmelding, der adresserer netop de to punkter. Her opremser de en række tilfælde, hvor Københavns Vestegns Politi i deres øjne ikke lykkedes godt nok med at adskille fans. Blandt andet nævner fanklubberne forvirring om, hvilken S-togsstation FCK's besøgende fans skulle søge mod.

'Med det til følge, at fans – heriblandt flere børnefamilier – uden deres eget ønske eller viden er blevet ledt direkte ind midt i en risiko-zone. Det må simpelthen ikke ske!' skriver Brøndby Support og FCKFC.

Derudover kritiserer fanklubberne politiets brug af tåregas, især tæt på Brøndby Supports klubhus, Hytten.

'Lige ved den adgangsvej, som Brøndbyfans generelt benyttede sig af for at komme væk fra kampen og søge væk fra balladen. Det medførte, at rigtigt mange almindelige fodboldfans, heriblandt familier med børn samt en meget stor del af gæsterne og de frivillige i Brøndby Supports klubhus Hytten, blev ramt af tåregas, på trods af, at de netop blot fulgte råd og anbefalinger fra klub og politiet om hvilke adgangsveje de skulle følge,' skriver de.

'Fra vores vinkel er brugen af tåregas til denne kamp stærkt kritisabel. Tåregassen rammer ikke blot de 50 mand, der søger den voldelige konfrontation, men alle i området, også de fans, de familier med børn, som søger at komme væk fra konfrontationerne. I vores evalueringer virker det som om, at Vestegnens Politi har været uforberedte på kampen og for hurtigt har grebet til voldsomme metoder for at afværge situationer.'

Brøndby Support og FCKFC opfordrer Københavns Vestegns Politi til at gå i dialog med fanklubberne om søndagens begivenheder.

Mogens Lauridsen, politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, vurderede tidligere på ugen, at volden ved derbyer er blevet forværret på det seneste.

