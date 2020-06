Er det Superliga-historiens største afbrænder?

Mads Tychosen ser ud til at få en uheldig hovedrolle i kampen mod FCK

Øverst i artiklen kan du se et klip af den gigantiske afbrænder

Nogen gange er chancer så store foran mål, at de er lettere at score på, end de er at brænde, som man siger.

Mads Døhr Tychosen kunne let have bragt balance i regnskabet mod FCK søndag aften, men i stedet sendte han læderet langt over mål fra klos hold.

Overraskelsen var da også til at føle på blandt både Tychosen og holdkammeraterne, som måbende tog sig til hovederne efter FC Nordsjælland-spillerens afbrænder.

Måbende FCN-spillere ser til, efter hvad der burde have været en sikker scoring. Foto: Jens Dresling

Opgøret i Farum endte med en pointdeling efter 1-1-resultatet.

