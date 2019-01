Er du fodboldfan? Så har vi brug for dig!

Ekstra Bladet TV er for fans, med fans og bare helt vilde med fans. Derfor inviterer vi alle fans fra de danske superligaklubber og også fra udenlandske klubber til transferdøgnet den 31. januar.

Det foregår på Pub og Sport i København, hvor der vil blive fulgt op på og med i klubbernes ageren på transfermarkedet - og fortalt historier og røverhistorier om de vildeste, skøreste og mærkeligste transfers i historien.

Vores ekspertpanel vil blive suppleret af reportere, der giver opdateringer og indsigt, mens det sker på dagen, minut for minut.

Vi søger fans fra alle klubber, der har lyst til en aften om og med fodbold - er du den bedste repræsentant for din klub? Så send din ansøgning til transferdoegnet@eb.dk. Har du ikke mulighed for at være til stede på pubben i København, kan vi også godt have dig med via link.

