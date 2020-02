Erkender bommert: Godt nyt til Brøndby

Kasper Kusk var søndag dagens mand. Det var nemlig den 28-årige kantspillers venstreben, der sikrede AaB sejren mod Silkeborg, da de aalborgensiske top seks-aspiranter gæstede Søhøjlandet.

Eller måske snarere: Det var AaB’s - på dagen - farligste mand i den aalborgensiske angrebstrio, Kasper Kusk, der sørgede for tre point til samlingen. Tre point, der kan blive vigtige, når Superliga-grundspillets regnskab skal gøres op om bare fem runder.

Selvfølgelig er det sat på spidsen: For der skulle selvfølgelig en fremragende lang aflevering fra AaB’s Patrick Olsen i det bagerste geled til, for at Kusk med en ellers elegant teknik kunne hive bolden ned og sparke den resolut i kassen, eftersom Silkeborg-keeperen, Rafael Romo, lidt usmart åbnende op i sin venstre side, så den brandvarme AaB’er ubesværet kunne hamre til kuglen med favoritpoten.

Derudover diskede AaB-kaptajnen, Lucas Andersen, op med en snedig pasning, som lå lige i fødderne på selvsamme Kusk, der med et smart dybdeløb og konsekvent afslutning derefter kunne kalde sig dobbelt målscorer.





Kusk blev dagens helt. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Her i opstarten inden Superligaens forårspremiere er den sindige AaB blevet brugt som en decideret forward i stedet for den ellers vante tilværelse som højrekant. Det har åbenbart været et ganske klogt træk. En taktisk manøvre, der mod Silkeborg kastede to helt afgørende scoringer af sig - det samme antal kasser, som aalborgenseren præsterede i hele efteråret.

Kan det være AaB’s erstatning for den målfarlige Mikkel Kaufmann, der forlod klubben i vinterpausen til fordel for mastodonten FC København? Søren Krogh, der netop er tiltrådt som AaB’s NYE fodboldchef, har bebudet, at Aalborg-klubben i højere grad skal spille mere attraktiv fodbold: Om det ligefrem var tilfældet mod Silkeborg er en helt anden sag. Men AaB-træner, Jacob Friis, har et godt øje til Kusk i positionen somgoalgetter.

- Kasper (Kusk, red.) har for det første arbejdet røven ud af bukserne - rent defensivt uden bold. I vores sidste træningskamp var han den, der løb flest højintense meter i presspillet blandt andet. Det handler om at være disciplineret uden bold. For vi ved allerede, at Kasper er farlig når det går den anden vej. Som højrekant bliver man måske nogle gange gemt mere væk, men som angriber kan han centralt løbe dybt og falde ned i banen. Den opgave har han bare taget vældig godt til sig - han passer godt ind, så ham kan man vist lige nu ikke komme uden om, sagde Jacob Friis med henblik på AaB-startelleveren.

- Langt hen ad vejen var det absolut flere positive ting end deciderede fejl i forhold til vores gameplan - vi var uforklarligt passive de første 10 minutter, men ellers var det vel spil til ét mål? Hvor vi skulle forsøge at nedbryde et Silkeborg-mandskab, der præsterede noget, der lignede en 6-3-1-formation. De stod lavt! Det kan være svært nok i sig selv, tilføjede AaB-træneren, der sluttede med ordene:

- En fantastisk start på 2. halvleg.

Selv betegnede hovedpersonen sin deciderede lynscoring, som det helt springende punkt, der gav AaB’erne det nødvendige selvtillidsboost - og indtil videre er det jo bare gået ‘godt’ i rollen som den centrale angriber, lød det fra Kasper Kusk, der trods et forståeligt stort smil på læberne ellers tog AaB-sejren ganske roligt.





Kusk kan ikke være med i næste opgør. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Til gengæld ragede den dobbelte målscorer et gult kort til sig, da han lidt hovedkulds, men i ren og skær jubel, høvlede bolden op i luften - med andre ord: nu har Kusk dermed karantæne i AaB’s næste kamp. Mod Brøndby.

- Det var ikke lige det bedste, jeg har lavet i min karriere. Lidt dumt, erkendte Kusk, der jo i bund og grund bare lod følelserne tage over:

- Men der er ikke så meget at gøre ved nu, jeg vidste bare ikke, jeg havde så mange kræfter tilbage i benene - det var dumt, men sådan er det. Ærgerligt, men så må jeg være ekstra klar mod FCK, sagde han.

Med AaB’s 2-0-sejr over Silkeborg landede klubben på femtepladsen med 31 point. Men med kampen om en plads i mesterskabsspillet er langt fra afgjort: Det er stensikkert.

AaB-anfører, Lucas Andersen:

- Dem, der har set vores træningskampe, kan skrive under på, at rollen som den centrale angriber passer Kasper rigtig godt. Det viser han igen i dag. Han er fantastisk inde foran mål - skarp, når han får chancen med sit fantastiske venstreben. Jeg tror, han har båret på mange frustrationer i løbet af efteråret, men nu står han bare rigtig skarpt, sagde Lucas Andersen om sin angrebsmakker.