Esbjerg-boss om van der Vaart: - Det største navn i klubben nogensinde

Det er over et halvt år siden, at Rafael van der Vaart og Esbjerg fB begyndte at flirte. Til en start var det kun en enkelt kommentar her, et svar der, i hvert fald i offentligheden, men siden har den hollandske spiller nærmest friet til klubben ved flere lejligheder.

De seneste to uger har han så trænet med under landsmanden John Lammers ledelse, og i sidste uge sagde han, at hans agent skulle til Esbjerg til nogle møder, og at han forventede, at parterne ville finde en løsning.

Den løsning har de ikke fundet endnu, men van der Vaart træner stadig med i EfB. Administrerende direktør Brian Knudsen er knap så kategorisk som spileren i sin udlægning af sagen.

Esbjerg-boss John Lammers vil meget gerne have fat i Van der Vaart. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Jeg har altid været den type, at jeg træffer beslutninger, når jeg ved, hvad der er op og ned. Den dag, den sportslige sektor siger, at det kunne være noget, træder vi i tøjet og ser på det, siger han til tipsbladet.dk.

Skal det forstås sådan, at den sportslige sektor ikke har sagt til dig, at de gerne så, at du fandt nogle penge til at betale ham?

- Som situationen er nu, er det ikke anderledes, end hvis du havde spurgt for tre uger siden. Van der Vaart er med som gæstespiller, og så tager vi det i den rækkefølge, som det nu kommer. Hvis det kommer.

Manden, der står i spidsen for den sportslige sektor, John Lammers, har ellers ikke lagt skjul på, at han gerne vil have Rafael van der Vaart til klubben.

Hollandske Van der Vaart kom til FC Midtjylland i sommeren 2016. Foto: Jens Dresling/Polfoto

-Det er en spiller, som jeg meget gerne ser indlemmet i vores trup. Han kan helt sikkert hjælpe os, sagde han til JydskeVestkysten for en uges tid siden.

I mellemtiden fortsætter den tidligere hollandske landsholdsprofil med at træne med på Gl. Vardevej i Esbjerg, og det er der i princippet ikke nogen bagkant på. Han bliver dog næppe hængende for altid.

- Det har vi ikke snakket om, men hvis det trækker ud i al evighed, kan godt være, der er nogle, der siger: Giver det stadig værdi at lege den leg? Men så længe den sportslig sektor siger, det giver værdi, har jeg det fint med det, siger direktør Knudsen.

- Det er ubetinget det største navn, der har trænet med i EfB. Jeg ved godt, at der også har været en storhedstid, men når man har spillet i HSV, Tottenham og Real Madrid, må det være sådan. Det er jo et kæmpe navn. Det er fint, hvis han kan være med til at træne med her og håbe på, han kommer i god fysisk form og får lært lidt til de unge spillere, som vi har mange af.

Esbjerg spiller lørdag holdets næste Superliga-kamp, mod Randers FC, og det bliver formentlig uden Rafael van der Vaart, selv hvis han skulle få en kontrakt inden. Han er således småskadet.

