Esbjerg scorer kassen - sejr til otte millioner

ESBJERG (Ekstra Bladet): Oprykkerne fra Esbjerg er ikke til at stoppe på banen. Og den dundrende – for mange sikkert også overraskende - succes betyder, at vestjyderne nu også scorer den store kasse økonomisk.

2-0-sejren over Hobro betyder, at klubben minimum er sikret en check på 7.5 mill, kroner fra den pulje af TV-penge, der uddeles efter denne runde.

Ja, beløbet kan endda blive endnu større – nemlig 8.1 mill. kroner.

Det sker, hvis AaB ikke vinder over AGF. For det betyder, at Esbjerg så slutter første halvdel af grundspillet på den 3. plads, som holdet avancerede til med sejren over bundproppen.

Så der er ikke noget at sige til, at smilene var brede og jubelen stor både blandt spillere, leder og tilskuere efter sidste dommerfløjt.

4719 på lægterne så 21-årige Mathias Kristensen lægge grunden til den vigtige triumf. Seks minutter efter pausen kanonerede han resolut bolden i nettet fra kanten af straffesparkfeltet.

En klassemål af kantspilleren, der forinden flere gange havde bemærket sig med optimistiske forsøg på gennembrud, og med fuldtræfferen scorede for anden gang i sæsonen.

Og denne scoring blev fulgt op et kvarter senere, da Joni Kauko steg til vejrs og snittede et hjørnespark i nettet bag en sagesløs Jesper Rask.

Dermed rettede Esbjerg op på en skuffende 1. halvleg.

Hjemmeholdet var uden matchvinderen fra sidste kamp mod Horsens Adnane Tighadouini, der blev skadet i landsholdspausen.

Og den stærke kantspiller var tydeligt savnet i det offensive spil, hvor stort alt løb ud i sandet i 1. halvleg, selv om holdet havde bolden klart mest.

Første og eneste chance blev skabt fem minutter før pausen. Og den kom alene fordi gæsternes Jesper Bøge oversatsede højt oppe på banen.

Det åbnede døren for en lynhurtig Esbjerg-omstilling, der sendte også generelt meget Emmanuel Oti helt fri. Men han afsluttede alt for sløset.

Forinden var det gæsterne, der havde de største chancer.

Men den dobbelte målscorer fra seneste kamp mod FC Nordsjælland, Quincy Antipas, havde ikke skarphed i støvlerne, da han blev spillet fri af Emmanuel Sabbi, der var tilbage som en tydelig forstærkning af Hobro-holdet.

Han skabte gang på gang uro i vestjydernes bagkæde og diskede også op med et andet oplæg til Antipas i 1. halvleg, der dog blev tacklet i skudøjeblikket i et tætpakket straffesparkfelt. Efter pausen havde Sabbi selv nærgående forsøg på overliggeren.

Men mere blev det altså ikke til for gæsterne, som dermed kom ned på jorden igen efter den opmuntrende sejr over FCN.

