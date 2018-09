Superliga-klub præsenterer ny sportschef

1. juni meldte hollandske Ted van Leeuwen ud, at han ville stoppe som sportsdirektør i Esbjerg per 1. juli, og fredag aften har vestjyderne så fundet hans afløser.

Esbjerg har således ansat den tidligere agent Jimmi Nagel Jacobsen som konstitueret sportschef frem til og med januar 2019, og perioden skal så bruges til at afgøre, om aftalen skal være permanent.

– Det bliver rigtig spændende, for Esbjerg har gang i mange gode ting og er på vej i den rigtige retning. Det er en spændende trup med mange dygtige talenter på akademiet, ligesom det også er tilfældet på førsteholdet. Jeg har et godt samarbejde med både spillere og staben, og der er en god ånd i klubben, siger EfB’s nye konstituerende sportschef til klubbens hjemmeside.

Ted van Leeuwens afløser er fundet. Foto: Ernst van Norde

Nagel har siden 2016 været chefscout i Esbjerg.

– Jeg er glad for, at Jimmi nu fortsætter i rollen som sportschef. Han har gjort et rigtig godt stykke arbejde her i EfB som scout, og har været en stor hjælp i det netop overståede transfervindue. Det er en fordel, at han kender klubben og fungerer godt med både spillere og staben her, såvel som han også er bekendt med EfB’s strategier, siger direktør Brian Knudsen.

Den nu 43-årige Nagel afløste i 2016 klublegenden Michael Mex Pedersen som chefscout

og var inden da freelance-scoutt for flere udenlandske og danske klubber og havde allerede dengang tidligere arbejdet sammen med Ted van Leeuwen.

Også i Esbjerg arbejdede han tæt sammen med hollænderen, som han altså nu afløser som sportschef.

