Bekræfter kontakt

Hobro-sportschef Jens Hammer Sørensen spillede med åbne kort mandag aften, da han var i studiet hos TV3 Sport. Her bekræftede han, at Esbjerg fB havde henvendt sig til ham for at høre til Peter Sørensens kontraktsituation.

Træner-sædet i Esbjerg er blevet ledigt, efter klubben fyrede John Lammers i sidste uge. Nu arbejder sportschef Jimmi Nagel Jacobsen på at finde en permanent afløser, men han siger, at man ikke nødvendigvis skal lægge det store i henvendelsen til Hobro.

- Det eneste, vi har gjort, er, at vi er ude at sondere markedet. Det er korrekt, at vi har forespurgt, hvilken type kontrakt han (Peter Sørensen, red.) har hos Jens Hammer. Mere er der ikke i det. Det har vi gjort på mange andre navne, siger Nagel Jacobsen til tipsbladet.dk.

Spørgsmålet er også, hvor villig Hobro er til at afgive træneren, der var med til at redde holdet fra nedrykning, til en direkte konkurrent i bunden af Superligaen.

En række navne er allerede blevet nævnt i forbindelse med den ledige trænerstilling i Esbjerg. Politiken skrev fredag, at Lars Olsen var et tema, og Adolfo Sormani har selv meldt sig klar til at overtage jobbet.

Et nyt navn, der er blevet nævnt i kulisserne, er Brian Riemer. Den tidligere FCK-assistent tog for snart et år siden fra FC København til London for at være Thomas Franks assistent i Brentford, og det er ifølge tipsbladet.dk's oplysninger en trænerkapacitet, som Esbjerg fB har indhentet referencer på. Det er dog ikke en mand, som London-klubben har i sinde at slippe.

Det ligger dog fast, at EfB-sportschef Jimmi Nagel Jacobsen ikke mangler alternativer til trænersædet. Udover at han selv har spurgt på mange navne, har en række trænere selv henvendt sig.

- Vi arbejder ud af to strenge. Den ene streng er, at vi selvfølgelig selv har en liste med scoutede emner, som vi har holdt øje med, og som vi synes kunne være interessante. Den har vi altid liggende i skuffen, så vi er klar, hvis der bliver brug for det.

- Den anden streng er henvendelser fra markedet. Rigtig mange har henvendt sig, fordi de synes, de kunne være interessante i EfB. Det er vi glade for, for det viser, som vi også selv synes, at vi har en attraktiv klub, siger sportschefen.

Nagel Jacobsen og den øvrige Esbjerg-ledelse har endnu ikke lagt sig fast på en deadline for, hvornår den nye træner skal være på plads. Han vil, som han selv siger, hellere bruge en dag ekstra og så finde den rigtige løsning.

Især to punkter er vigtige i sportschefens trænerjagt. Det handler hverken om nationalitet eller kendskab til Superligaen.

- Vi har ikke lagt 100 procent fast os på en profil. Det handler først og fremmest om kvalitet. Så handler det om, at det skal være en, der synes, at den måde, vi gør tingene på i EfB, er spændende. Det er de altoverskyggende punkter for os, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Foreløbig er assistenttræner Claus Nørgaard midlertidig cheftræner, men både han og klubben har understreget, at han vender tilbage i sin gamle rolle, når sportschefen har fundet en permanent afløser for John Lammers.

