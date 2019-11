BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby fik endelig skovlen under Esbjerg, men det var gæsterne, der grundlagde hjemmeholdets første sejr i over tre år mod vestjyderne.

- De skaber først en reel chance imod slutningen af kampen, det er vores fejl, der sætter dem i gang. Brøndby kunne sagtens have tabt igen i dag, siger Esbjergs cheftræner, Lars Olsen, med henvisning til Brøndbys fem nederlag i træk til vestjyderne.

I de foregående opgør mellem Brøndby og Esbjerg har vestjyderne udmærket sig ved altid at score kampens første mål. Det kunne have gentaget sig i første halvleg, hvor Esbjerg-spillerne protesterede kraftigt over et manglende straffespark, efter hjemmeholdets Andreas Maxsø blokerede et indlæg med hånden.

Men de protesterende spilleres træner følte sig ikke snydt.

- Vi kan jo konstatere, at Brøndbys spillere også følte sig snydt for et straffespark tidligere i kampen, og så må det blive ved det. Jeg er ikke en af dem, der kommer til at kalde på VAR, siger Lars Olsen.

Med nederlaget er der blevet længere op til de øvrige hold i nedrykningskampen, men de tager den med ro vestpå.

- Der er stadig 30 point at spille om, og vi kunne sagtens have fået point med herfra, så det er for tidligt at snakke om nedrykning, siger Lars Olsen.

Nu venter en landsholdspause, hvor Lars Olsen for sidste gang skal stå i spidsen for det færøske landshold

Siden venter en bundgyser for vestjyderne, der skal en tur til Silkeborg. Her skal de møde det eneste hold i ligaen, som ligger under dem.

