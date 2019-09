Brøndby udstillet: Femte nederlag på stribe

Esbjerg elsker at give Brøndby buksevand.

Efter fire sejre i sidste sæson fortsatte vestjyderne stimen og skød med 3-1 sejren snakken om krise til hjørne.

Det var ud fra resultatet ikke en dårlig beslutning at fyre den ellers succesfulde John Lammers, og bronzevinderne har med tre point på kontoen agterudsejlet de tidligere danske mestre og pokalvindere fra Silkeborg.

Selv om Brøndby har brugt pausen til at skifte midterforsvar, er der fortsat ikke styr på ret meget i bagerste geled.

Niels Frederiksen er ikke tilfreds. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Samtidigt viste de mange højt profilerede udlændinge sig kun frem i meget få glimt, og vestjydernes sejr kunne der ikke pilles ved.

Vikaren Claus Nørgaard havde valgt at rulle forgængeren John Lammers eksperiment med to angribere tilbage til det vante med en enkelt mand på toppen.

I forhold til den famøse Randers-kamp var der gensyn til den finske duo, anfører Markus Halsti og Joni Kauko samt den tidligere U 21-spiller Mathias Kristensen.

Det var ikke længe, at vestjyderne nød godt af tilbagekomsten af den finske Messi, Joni Kauko.

Inden den populære spiller blev hjulpet fra banen, havde han headet Esbjerg foran med 2-0 på Daniel Anyembes flotte indlæg.

Kort for inden havde Adrian Petre bragt Esbjerg på1-0, da han selv iscenesatte Pyry Soiri, som blev sendt af sted til baglinjen for så at smække bolden ind foran, hvor rumæneren prikkede bolden forbi Marvin Schwäbe.

Med et drømmemål inden pausen tændte Dominik Kaiser håb hos gæsterne.

Kaiser gav Brøndby håb. Foto: Frank Cilius/ritzau Scanpix

Vikaren Claus Nørgaard fik en sejr i den første kamp som chef (Foto: Frank Cilius, Ritzau/Scanpix)

Fra buen lagde han et frispark hen over Esbjerg-muren og ind ved den ene stolpe, hvor hjemmeholdet lige som mange andre hold havde valgt ikke at stille en mand.

Selv om Niels Frederiksen valgte at sende to friske spillere på banen til 2. halvleg, udeblev det store Brøndby-pres.

Da alle tilløb fra Brøndbys side var ebbet ud faldt afgørelsen.

Det var banens bedste Jacob Lungi Sørensen, som slog sejren fast, da et frispark fra Jesper Lauridsen fik lov at passere til modsatte side, hvor Anthony Jung tog sig en gevaldig blunder.

