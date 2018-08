Chok-skifte på vej: Ny Superliga-stjerne forhandler med Premier League-klub

Esbjerg fB kan miste en af deres helt store profiler.

Anders Dreyer er i øjeblikket i Brighton, hvor han forhandler med Premier League-klubben Brighton & Hove Albion. Det bekræfter Esbjerg fB's direktør, Brian Knudsen, over for Jydske Vestkysten.

- Det er korrekt, at Anders Dreyer er i Brighton, men der forhandles stadig, og så længe det pågår, har jeg ikke yderligere kommentarer, siger Brian Knudsen.

Anders Dreyer på vej til Premier League. Foto: BO Amstrup

Dreyer er en af klubbens helt store profiler, og han blev i sidste sæson topscorer i 1. division. Søndag scorede han sit første mål i denne sæson, da han bragte Esbjerg fB på 1-0 mod Randers FC.

Brighton & Hove Albion sluttede i den forgangne sæson som nummer 15 i Premier League.

Tilbage i slutningen af juli var Dreyer eftertragtet hos østrigske Rapid Wien, men han ville gerne spille videre i det vestjyske.

- Jeg kunne godt tænke mig at spille en hel Superliga-sæson med Esbjerg. Jeg har altid haft det sådan, at hvis vi rykkede op i Superligaen igen, ville jeg også gerne blive i klubben. Men jeg ved også godt, at der kan komme noget spændende, som jeg så vil kigge på, men lige nu nyder jeg bare at spille i Esbjerg. Vi har nogle fantastiske fans, der laver en god stemning, så det er også en grund til, at jeg gerne vil blive her, sagde Anders Dreyer.

Den 20-årige offensivspiller blev sidste sæson topscorer med 18 mål i sidste sæson og leverede et hattrick i en playoffkamp, der endegyldigt sikrede Esbjerg oprykningen.

Tidligere på dagen rykkede en anden Premier League-transfer tættere på. En agent kom med en tordentale til Chelsea, så alt tyder på, at Real Madrid henter klubbens målmand, og det kan du læse mere om lige her

Se Dreyers scoring i lørdagens kamp mod Randers:



Se også: Brøndby uden nøglespillere

Se også: Kevin vurderer Københavns chancer: - Ser bedre ud end folk tror

Se også: Nedtur på første dag i klubben: Van der Vaart er skuffet!