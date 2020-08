Dansk klub bestormet af Messi-beskeder

Messi, Messi, Messi, lyder det i alverdens medier, efter troldmanden bekendtgjorde, at han agter at forlade Barcelona.

Men der er også fyldt med 'Messi' på Esbjergs Twitter-profil, som er blevet invaderet af spansk-skrivende profiler, der ønsker, at Superliga-nedrykkerne skal præsentere den seksdobbelte Ballon d'Or-vinder.

Indtil nu må de nøjes med at se Superliga-profilen Jakob Ankersen trække i trøje nummer ti.

- Messi skal ikke til Esbjerg, lyder det med et grin fra Kenni Poulsen, der er klubbens kommunikationsansvarlige.

Han fortæller, at vestjyderne for nylig fik en besked om, at der var blevet registreret mistænkelig adfærd på deres Twitter-profil, og at det nok var en ide at skifte kodeordet.

Selv på nyheden om, at Esbjerg skulle møde Glamsbjerg i første runde af pokmalturneringen væltede det ind med Messi-tweets som svar.

1. divisionsklubben kunne så konstatere, at de var begyndt at følge 3000 nye profiler, og dem er de nu i gang med at barbere fra.

- Vi ved ikke, om det er robotter eller fakeprofiler, og det tager lidt tid at luge ud i det. De spammer meget og har gjort det i en uges tid, og vi er egentlig ikke interesseret i at nå ud til den målgruppe.

Se også: Dansker misser Tour-start: Skadet i hjemmet

Se også: Sistos svimlende millionkrav

Se også: - Messi har begået en kæmpe fejl

Legenden om Brøndby-ydmygelsen og milliongevinsten