Dyr nedtur for Esbjerg

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Lars Olsens job som redningsmand i Esbjerg tegner sig sværere og sværere. Vestjyderne havde muligheden for at komme i kontakt med de foranliggende hold, hvis det var blevet til sejr mod SønderjyskE.

Men i stedet blev gabet fra næstsidste-pladsen og op øget.Så det var forståeligt, at EM-heltens mine var mere end betænkelig, da han gjorde status.For han kan også se frem til at skulle slutte efteråret med kampen mod Randers med store svækkelser.

Det blev en dyr kamp for Esbjerg. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Den vilde slutfase kostede nemlig tre karantæner.

Både Daniel Anyembe og Rodolph Austin røg ud med to gule kort. Og midtbanespiller Jacob Lungi Sørensen må også sidde over på grund af de gule kort, som han fik.-Så det var en meget dyr og ærgerlig afslutning for os.

- Nu har jeg ikke set de givne situationer - blandt andet straffesparket - på TV, så jeg har svært ved at bedømme, om det er rimeligt, at de får kortene. Selvfølgelig skal man passe lidt ekstra på, når man har ét kort i forvejen, men det kan være svært, når man gerne vil vinde, sagde han, der ikke lagde skjul på sin store ærgrelse over nederlaget.

- For det var helt vores egen skyld. konstaterede han.

