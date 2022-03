Efter skandale-kamp: - Jeg er rystet og flov

Fredag blev et mørkt kapitel for EfB, da de tabte med 0-3 til Lyngby i sidste runde af grundspillet i 1. division. Men det blev helt sort, da kampen to gange blev afbrudt grundet kanonslag fra Esbjerg-fansene.

Det resulterede i, at kampen blev afbrudt begge gange, og til sidst valgte spillerne fra de to hold blot at spille bolden til hinanden for at få tiden til at gå. Oplevelsen med EfB-fansene var noget, som efterlod EfB-direktør Jens Hammer Sørensen dybt rystet. Det gør han klart i et interview med JydskeVestkysten.

- Jeg har i mine mange år i dansk fodbold aldrig oplevet noget lignende. Jeg er rystet, og jeg er flov på EfB’s vegne, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

Spillerne stod nærmest stille de sidste to minutter af kampen. Screendump: TV3 Sport

Han fortæller desuden, at det chokerer ham, at fansene har kunne opføre sig på den måde. Blandt andet efter, at man havde placeret dem i det hjørne af stadion, hvor de gerne vil stå.

Endnu har han ikke sat sig for at finde ud af, hvordan den optræden, som de omtalte tilskuere kom med, skal sanktioneres. Det kræver først en snak med både politiet og egne sikkerhedsfolk, og så må de se, hvad der kan gøres.

Hammer slår også fast, at det ikke kun er en pinlig sag for dem, men at det også har været farligt for linjedommeren og de bolddrenge, der var i området, som kunne blive ramt.

Situationen kan ses i videoen øverst i artiklen.

