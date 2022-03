Efter skandale: - Skal have konsekvenser

Tidligere formand for fanklubben Blue Knights Steffen Kristensen synes ikke, at det er en god løsning at lukke stemningsafsnit, men mener, at det er nødvendigt

Fyrværkeri og kanonslag på banen.

Der udspillede sig vilde scener på Blue Water Arena i Esbjerg fredag aften, hvilket betød at klubben har følt sig nødsaget til at lukke stemningsafsnittene på stadion.

Det ærgrer den mangeårige Esbjerg-fan Steffen Kristensen, der var formand for den officielle Esbjerg-fanklub, Blue Knights, som i øjeblikket er under afvikling.

- Jeg synes på ingen måde, det er en god løsning, men jeg tror det er nødvendigt, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er kedeligt, at det skal gå ud over os, som godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, men samtidig skal det have konsekvenser for de unge mennesker, som står bag det her.

- Det er ærgerligt, at klubben gør det på den her måde.

Blue Water Arena i Esbjerg blev indviet i 2009. Siden har klubben både vundet DBU-pokalen i 2013 og bronzemedaljer i 2019. Foto: Ernst Van Norde

I Esbjerg er der én officiel fanklub, Blue Knights, som Steffen stod i spidsen for indtil fornylig. Derudover består fanklubberne i den vestjyske by af uofficielle grupperinger.

Steffen forstår godt, at klubben vælger og slå ned på grupperinger, som skaber ballade og gør stadion i Esbjerg til et utrygt sted at bruge sin fredag aften, og han tager afstand fra de fans, som skabte ballade fredag aften.

- Man må gerne markere sin utilfredshed, men det kan man gøre på andre måder. Det her gik jo ud over tilfældige tilskuere, og jeg forstår godt, de vælger at lukke stemningsafsnittene efter urolighederne. I hvert fald midlertidigt, siger han.

- Det kan ikke passe, at man ikke kan tage sine børn med på stadion mere, tilføjer han.

Lukket på ubestemt tid

Onsdag meddelte Esbjerg, at de ville lukke de stemningsafsnittene, som følge af fansenes adfærd fredag aften, hvor der blev kastet kanonslag ind på banen. En adfærd som klubben kalder uacceptabel og stærkt kritisabel.

- Vi tager dette meget alvorligt og vil gøre, hvad der fysisk er muligt for at få den her form for uacceptabel adfærd stoppet, og det er på den baggrund, at vi nu ser os nødsaget til at skride til handling og lukker stemningsafsnittene på stadion på ubestemt tid, siger Esbjerg-direktør, Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Sportsdirektøren i Esbjerg fB, Jens Hammer Sørensen. Foto: Ernst van Norde

Klubben ligger tredjesidst i Nordic Bet Ligaen og kan risikere nedrykning til 2. division.

Situationen er uvant for den vestjyske klub, der kunne hænge bronzemedaljer om halsen i Superligaen i 2019.

Steffen Kristensen har et budskab til de fans, som han mener ødelægger den gode stemning på Blue Water Arena.

- Tænk jer nu om. Klubben ligger ned i forvejen, og der er ingen grund til at sparke til den.

Esbjerg tabte fredagens kamp 3-0 til Lyngby, og det endte med at spillerne protesterede imod Esbjerg-fansene ved at trille bolden rundt på banen.

