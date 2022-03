Efter skandaløse scener: - Her går grænsen

Under Esbjergs kamp mod Lyngby fredag aften blev der kastet fyrværkeri på banen fra tribunerne, hvilket medførte to afbrydelser. Esbjergs spillere forstår fansenes frustrationer, men tager stærkt afstand til deres opførsel

Det var absurde scener, der udspillede sig, da Esbjerg tog imod Lyngby på Blue Water Arena i 1. divison.

To gange måtte kampen afbrydes, fordi der blev kastet fyrværkeri på banen fra tribunerne.

Kommunikationschef hos Esbjerg, Kenni Poulsen, snakkede med de skuffede spillere efter kampen.

- De (spillerne red.) forstår alles frustrationer over, at de ligger i bunden (af 1. division, red.). Det er der fuld forståelse for, men de tager skarpt afstand til, at man begynder at kaste kanonslag på banen. Her går grænsen, siger han til Ekstra Bladet.

Kenni Poulsen fortæller desuden, at sikkerhedsfolkene og politiet stadig er i dialog om, hvad der præcis skete, og det er derfor ikke besluttet, hvilke konsekvenser det får for klubben. Man forventer dog en økonomisk straf.

- Der kommer nok et indbetalingskort. Så økonomisk koster det, men andet ved vi ikke endnu, siger kommunikationschefen.

van der Vaart på vej ud for at berolige fansene.

Vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Michael Karlsen fortæller, at der i forbindelse med kampen blev sigtet seks personer for ordensbekendtgørelse (gadeuorden) og én for fyrværkeriloven. To blev anholdt.

- De to anholdte var for aggressive til, at vi turde lade dem blive ude på gaden, siger han til Ekstra Bladet.

Tyrede bold op på tribunen

Esbjergs assistenttræner, Rafael van der Vaart, prøvede efter kampen at berolige fansene på tribunerne, men uden held. Det førte til, at den tidligere topspiller tyrede en fodbold op på tribunen.

En opførsel, som Esbjergs kommunikationschef godt forstår.

- Han går jo ud og forsøger at dæmpe gemytterne på en fin måde, synes jeg. Han bliver bare fejet af bordet. Der bliver råbt ting til ham, siger han.

Vil du sige, det er en god løsning på at dæmpe gemytterne, at han skyder en bold op mod tribunerne?

- Der er jo følelser på spil fra begge sider. Måske kunne det være håndteret anderledes. Det skal jeg ikke kunne sige.

Esbjerg direktør, Jens Hammer Sørensen. Foto: Ernst van Norde

Esbjergs direktør, Jens Hammer Sørensen, så ikke selv episoden, hvor assistenttræneren skyder en bold op på tribunerne, men han bakker op om van der Vaarts intentioner om at forsøge at berolige fansene, fortæller han til Ekstra Bladet.

Esbjerg tabte opgøret mod Lyngby med 0-3. Det ligger i øjeblikket tredjesidst i tabellen med 20 point efter 22 kampe.