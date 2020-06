Esbjerg rykker ud af Superligaen

Med et 2-1-nederlag til Hobro kan Esbjerg ikke længere undgå nedrykning fra Superligaen. Afstanden til netop Hobro er dermed otte point - der resterer to spillerunder

Så blev det igen til et farvel til Esbjerg.

Hobro blev til gengæld med 2-1 sejren klar til endnu et nyt nedrykningsslag mod nummer tre fra den anden nedrykningsgruppe.

Det blev oven i købet en tidligere Esbjerg-spiller, den tilbagevendte Mads Hvilsom, som gav vestjyderne det første spark ned i 1. divison.

Efter kun få minutter på banen sørgede den uheldige spiller i sin come back kamp for udligningen, inden Edgar Babayan scorede sejrsmålet til 2-1.

Dermed blev reprisen næsten en gentagelse af sidste uges nedrykningsslag.

Som for en uge siden kom vestjyderne foran.

Finnen Joni Kauko var på pletten allerede efter seks minutter.

Joni Kauko betænkte sig ikke og kunne uhindret fyre kanonen af, da opdækkeren, Jesper Bøge, havde fejlplaceret sig.

Som i den modsatte kamp for en uge siden i det vestjyske, 'glemte' Esbjerg at score til 2-0.

Kun et par minutter efter 1-0 målet slap Mohammed Dauda fri af Rasmus Minor, men forsøget gik få centimeter forbi stolpen.

Efter pausen havde Mohammed Dauda muligheden for at gøre skaden god,da han kom fri feltet, men han afsluttede igen upræcist.

En taktisk genistreg af Hobros træner Peter Sørensen ændrede tingenes tilstand.

Udover Mads Hvilsom kom også Pål Alexander Kirkevold på banen.

Der gik ikke mere end fem minutter, før dobbeltudskiftningen gav resultat.

Den tidligere måltyv Mads Hvilsom stod fri foran mål, da Esbjergs Daniel Anyembe dukkede sig og lod et indlæg passere.

Fem minutter kom sejren i hus med Edgar Babayans måll, og hvis Pål Alexander Kirkevold ikke var rusten, kunne nordmanden have gjort det til 3-1.

Mens Hobro endnu en gang fik vist stor overlevelsestrang, kommer Esbjerg til at dele skæbne med Lyngby, som for et par sæsoner siden også røg ud sæsonen efter, at man havde fået hængt bronze om halsen.

