Esbjerg-træner efter Austin gik fri af karantæne: Jeg er ikke overrasket

Mens Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, er forundret over, at Rodolph Austin kan styre fri af karantæne, mens Kamil Wilczek kort før jul fik to dages karantæne for det, Ebbe Sand mener er to stort set ens situationer, er der i Esbjerg fB ikke den store overraskelse.

I hvert fald har træenr John Lammers kalkuleret med at have forsvarsstyrmanden Rodolph Austin til rådighed, når Brøndby IF gæster Blue Water Arena og det vestjyske.

- Nej, jeg er ikke overrasket over, at han ikke får karantæne. Dommeren så situationen og vurderede den på banen, mere var der ikke i det, siger John Lammers til JydskeVestkysten, efter det altså kom frem, at man fra Fodboldens Disciplinærinstans ikke går videre med sagen.

I dagens kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans står, at man har indhentet en kommentar fra Michael Tykgaard, der efter at have set tv-billederne vurderede Rodolph Austins albue på Jakob Ankersen til et gult kort, og dermed ender Austin altså ikke med at få karantæne, da man fra instansen side ikke går videre med sagen, fordi den kun er skønnet til et gult kort.

I kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans omkring Kamil Wilczek mente dommer Peter Kjærsgaard-Andersen, efter at have set situationen på tv-billederne, at Kamil Wilczeks albue var til et rødt kort, og at dommerteamet havde taget fejl i kampen. Dermed fik polakken altså karantæne, da man fra Fodboldens Disciplinærinstans valgte at følge dommerens vurdering af sagen.

Se også: Ståle: Diego Simeone nedlagde veto mod FCK-handel

Se også: Brøndby målløse over manglende straf: - Vi vil gå til DBU