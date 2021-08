Esbjergs formand erkender uskønt forløb med Hyballa

Den langstrakte saga om kontroverserne mellem træner, spillere og ledelse i fodboldklubben Esbjerg fik onsdag en foreløbig afslutning, da den tyske cheftræner Peter Hyballa fik ophævet sin kontrakt.

Hans landsmand Roland Vrabec overtager roret, så der er styr på efterfølgeren. Men klubbens bestyrelsesformand, Michael Kalt, indrømmer, at forløbet i Esbjerg ikke har været kønt.

- Vi ville gerne have løst problemet, men på et tidspunkt må du acceptere, at tingene ikke kan løses, siger Kalt til Radio 4.

- Jeg fortryder de sidste par måneder, men jeg synes, at nogle af de problemer, som Peter Hyballa har oplevet, det er nogle, som alle trænere af den type ville have oplevet.

- Men det er klart, at Peter Hyballa optrappede nogle af situationerne på grund af sin stil.

Han bekræfter desuden, at det ikke først var onsdag, at Hyballa var kommet til klubben med ønsket om at ophæve kontrakten.

- Det er noget, han har bragt op i løbet af de sidste uger. Mens tæskene fra medierne har ramt ham, har han selvfølgelig overvejet sin situation. Nu flød bægeret over, og så blev vi ret hurtige enige om at ophæve kontrakten, fortæller Kalt.

Klubledelsen har selv undervejs talt om kultursammenstød, hvor Peter Hyballas meget kontante stil og enorme træningsintensitet ikke er faldet i god jord hos mange spillere.

Efter forlydender om at Hyballa havde slået en spiller, givet en såkaldt sherifstjerne og kørt psykisk terror mod spillere skrev 21 spillere i truppen et åbent brev og udtalte deres stærke mistillid til træneren.

Hyballa blev ansat 24. maj i år, men efter mindre end to måneder i jobbet begyndte rygterne om den interne uro at sprede sig. Og Michael Kalt indrømmer, at klubben måske ikke havde lavet forarbejdet godt nok i forhold til Hyballas stil inden ansættelsen.

- Det kunne vi selvfølgelig have overvejet bedre set i bakspejlet, hvorvidt det var et godt match. Vi var måske for hurtige til at sige, at fodbold er fodbold, og han skal nok tilpasse sig. Det var en fejl, og det indrømmer jeg gerne, siger han til Radio 4.