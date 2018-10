Fik for første gang chancen fra start - kvitterede med mål

Adnane Tighadouini endte som målscorer for Esbjerg i den første kamp, han fik chancen i fra start - vestjyderne burde dog have vundet langt større i Horsens

HORSENS (Ekstra Bladet): Adnane Tighadouini var for første gang med i startopstillingen hos Esbjerg i Superligaen. Og den 25-årige kantspiller fra Marokko kvitterede for tilliden fra træner John Lammers ved at slå til med den scoring til 1-0, der lagde grunden den 2-1-sejr, som betyder, at vestjyderne avancerer til 4. pladsen.

Det skete allerede efter 16 minutters spil. Og fastslås skal, at Tighadouini fik god hjælp til sin scoringen af keeperen på det generelt stor-skuffende Horsens-hold, Matej Delac – for hvem det nok var en ringe trøst, at han siden leverede flere store redninger, som forhindrede en total ydmygelse af hjemmeholdet.

Men først fejlbedømte han altså totalt - og kom derfor slet ikke ned til det flade skud, som Esbjerg-spilleren fyrede af fra cirka 20 meter.

Men det var ikke kun med scoringen, at Adnane Tihadouini gjorde sig bemærket. Han leverede rigtig mange teknisk besnærende ting med udgangspunkt i sin position på venstrekanten i en kamp, som de gæstende vestjyder havde styr på fra start.

Hjemmeholdet fulgte op på den flotte sejr over Brøndby i sidste spillerunde på dårligst tænkelig vis. Misforståelser, dårlige afleveringer stod i kø hos de gule og forsvarsmæssigt blev der lavet flere graverende fejl.

Blandt andet fik Adrian Petre på den konto en stor chance for at øge til 2-0 allerede i 1. halvleg, men sparkede i fri position bolden over over målet. Samme spiller fik også muligheden for at slå til et kvarter efter pausen, da han igen kom fri.

Men Delac fik næven på, da den vestjyske angriber forsøgte at vippe bolden over ham, ligesom han hev en feberredning frem, da Markus Halsti lidt senere prøvede med et hovedstød.

Afbrænderne holdt dog ikke Adrian Petre væk fra sikkert at eksekvere 2-0-scoringen fra 11-meter-pletten, da gæsterne kort efter anden afbrænder fik straffespark, fordi Sonni Nannestad efter dommer Mikkel Redders mening havde ulovligt fat i Rodolph Austins trøje og rev ham omkuld i feltet.

Horsens måtte lade en skadet anfører Mathias Nielsen blive i omklædningsrummet fra 2. halvlegs start, men selv om indkastkongen Mikkel Qvist kom på banen ændrede det ikke billedet af kampen. Oprykkerne var klart bedst. Og kunne sagtens have vundet større. Men i stedet blev der altså lidt unødvendig spænding, fordi Peter Nymann reducerede til slutfacit tre minutter inde i overtiden.

Men mere skete ikke i en kamp, der altså også efterlod en forventning om, at vi kommer til at se flere godter fra Adnane Tighadouini i dette efterår. Han kom til Esbjerg på transfervinduets sidste dag. Hentet som lejesvend i spanske Malaga.

Men det er dog først og fremmest i et par hollandske klubber, at han har slået sine folder. Det omfattede blandt andet en tid i Vitesse, hvor den nuværende Esbjerg-træner John Lammers også var på det tidspunkt – og på den baggrund var han ikke i tvivl om, at der skulle siges ja, da lejemuligheden bød sig.

