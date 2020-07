Flugten er i fuld gang

De nedrykningsdømte bronzevindere Esbjerg kan komme til at se langt spilleren, som er udset til at være et samlingspunkt i genopbygningen.

U 21-landsholdsspiller Jacob Lungi Sørensen kan være fortid, når vestjyderne for tredje gang på ni år skal ned og vende i 1. division.

Der er stor interesse for midtbanespilleren blandt andet fra engelske Norwich, der vil dele skæbne med Esbjerg og rykker ud af Premier League og ned i Championship.

- Det vil ikke afskrække mig. Det er også en 'fed' række med store stadions osv, siger Jacob Lungi Sørensen, der erklærer sig 'åbent' for det meste.

Han er i særklasse vestjydernes største salgsobjekt, og hvis det går som sidst, at Esbjerg var nede, bliver det ikke kun de mange lejesvende samt spillere med kontraktudløb, der skal siges farvel til.

Da smuttede blandt andet Casper Nielsen og Marco Lund til OB.

Den store flugt fra bronzevinderne, som kan løbe op til et helt hold, er dog ikke årsagen til, at Troels Bech indtil videre ikke har sagt ja til at forlænge opholdet i Esbjerg og stå i spidsen for at genrejse den stolte klub.

Det er det kommende ejerskab, som gør ham usikker.

- Den nye ejer vil formentligt have sine ideer, og det er ikke sikkert, at de vil harmonere med mine, siger Troels Bech.

Esbjerg er som flere andre danske klubber sat til salg.

Direktør Brian Knudsen kan fortælle om interesse fra både danske og udenlandske investorer, som er villige til at gå ind og overtage efter en sværvægter blandt superligaens sponsorer, Claus Sørensen Gruppen.

- Vi har lige nu stødt på en mur, der hedder corona, så ingen kender fremtiden, så det står lidt stille, siger Brian Knudsen.

Se også: Norge i chok: OL-stjerne pludseligt død

Se også: Er karrieren slut?

Se også: Hårdt rødt: - Det er som det vilde vesten