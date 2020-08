Forbløffet over Liverpool-transfer

Sportschef i Esbjerg, Jimmi Nagel Jacobsen, vidste, at Konstantinos Tsimikas havde potentiale. Men den danske boss havde ikke regnet med at se den tidligere Esbjerg-lejesvend i en klub som Liverpool

Da Jimmi Nagel Jacobsen, som chefscout for Esbjerg fB, tog til Athen for at kigge nærmere på Konsantinos Tsimikas, havde han ikke regnet med, at han ville ende i en af verdens største klubber.

- Vi kunne godt se, at han havde et potentiale, der rakte udover Superligaen, men jeg kunne bestemt ikke se ham havne i Liverpool, siger Jimmi Nagel Jacobsen, der i 2018 tog skridtet fra chefscout til sportschef i EfB.

Esbjerg fB hentede i 2017 Tsimikas på leje for at prøve at holde klubben oppe i Superligaen. Da Jimmi Nagel Jacobsen var i Athen for at se på Tsimikas, var det venstrebackens offensive kvaliteter, der virkede meget spændende.

- Han spillede for Olympiakos' 2. hold, og han var klart den bedste på banen. Han viste nogle kvaliteter, som vi kunne bruge. Der var noget fart, drive og god energi frem ad banen, og så havde han en rigtig god indlægsfod.

Selvom det ikke lykkedes Tsimikas og resten af EfB-holdet at redde sig fra nedrykning til 1. division, så gjorde Tsimikas et godt indtryk i Esbjerg.

- Han viste prøver på sine kvaliteter, og han lavede et par mål fra venstre back, men han kom også ind på et hold, som var hårdt ramt, og jeg synes egentlig, at det viser hans kvaliteter ganske fint.

Tsimikas har imponeret i dette års Champions Legaue, hvor Olympiakos blev sendt i en svær gruppe med Bayern München, Tottenham og serbiske Røde Stjerne. Foto: Michael Dalder/Reuters

Konstantinos Tsimikas var 19 år, da EfB hentede ham. Derfor var det også forventeligt, at han ikke leverede hver gang.

- Han var ung, da vi hentede ham. så det var ikke, fordi vi regnede med, at han skulle ind og løfte os ud af nedrykningszonen, men vi synes, han havde nogle ekstra individuelle færdigheder, der kunne hjælpe os på vej, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Overraskende skifte

Det kom som en stor overraskelse for mange, da Liverpool FC tidligere på ugen hentede den græske venstre back Konstantinos Tsimikas for lige under 100 millioner kroner i Olympiakos.

Man regner med, at Tsimikas skal agere back up for Andy Robertson, der de seneste sæsoner har sat sig tungt på venstre back-positionen i Liverpool.

Foruden Esbjerg har Tsimikas været udlejet til hollandske Willem II, inden han brød i gennem på Olympiakos' førstehold.

Kom hjem til Danmarks største Liverpool-fan og se hans specielle Liverpool-hjem her (+)

Ventede i 30 år - døde en måned før forløsningen