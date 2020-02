Fra Premier League til Superligaen

I sine 15 år som professionel fodboldspiller har Esbjergs nye målmand, Vito Mannone, set en del talent blive spildt på grund af dårlige beslutninger, og derfor ligger det ham endnu i dag meget på sinde nøje at overveje sine valg i karrieren.

Han er udlejet af Championship-klubben Reading vest for London, og han har takket ja til opgaven for stadig langt inde i karrieren at kunne pleje sit talent og udvikle sig som spiller.

- Gud gav os et talent. Mine forældre ofrede meget i deres liv for, at jeg kunne udnytte mit, så det ville være respektløst af mig at spilde det, siger Vito Mannone, som vi møder på Esbjergs Blue Water Arena mellem træning på grønsværen og styrketræning i motionsrummet.

- Jeg har set meget talent gå tabt gennem årene, og derfor har jeg altid selv gjort mit yderste for at få mest muligt ud af det talent, jeg er født med, siger Mannone.

Traf forkerte valg

Den nu 31-årige målmand indledte sin professionelle karriere i Arsenal som 16-årig sammen med jævnaldrende Nicklas Bendtner. Mens danskeren – som sidste år beskrev det i sin selvbiografi ‘Begge sider’ – snart lod sig friste af det vilde liv med mange penge mellem hænderne, valgte Mannone at fokusere på sin sport.

- Nicklas har ikke fået det ud af sin karriere, som han kunne have fået. Han har truffet nogle forkerte valg, men han er en god fyr på bunden. Jeg har altid syntes godt om ham, siger Vito Mannone.

- Jeg er ked af, at han aldrig nåede op på det niveau, som han burde have nået.

Mannone har oplevet Bendtner på tæt hold. Foto: Anders Brohus

Bendtner var lidt skør

Mannone husker Nicklas Bendtner som en spiller, der havde en enorm tro på sig selv, hvilket kun kom ham til gode på grønsværen. Men han var også ‘lidt skør’ og kom ikke sjældent klatøjet til træning efter en øjensynligt heftig nat.

Mannone var ikke en af dem, der blev inviteret til nattefester, og han havde også pænt takket nej, hvis han havde fået tilbuddet, fortæller han.

Kom fra trange kår

Respekten for forældrene og familien i Italien, som har bakket ham op, siden han som seksårig besluttede sig for at blive professionel fodboldspiller, holdt ham på dydens smalle sti.

- Mine forældre bragte mange ofre i deres liv for min skyld, for vi havde ikke mange penge. De viste mig vejen, og de lærte mig, at man ikke når sit mål i livet uden hårdt arbejde, siger Vito Mannone, hvis far døde for en del år tilbage, mens hans mor døde sidste år.

- Man får ikke noget foræret. Man må selv skabe sin karriere og arbejde for at nå sine mål. Lykkes det ikke, så kan man i det mindste stille sig tilfreds med, at man gjorde forsøget.

- Jeg endte med at blive professionel fodboldspiller, og det kan jeg takke mine forældre for. De troede på mig fra dag ét, og den tillid vil jeg aldrig svigte, siger han og konstaterer, at talent ikke kan stå alene. Det skal plejes og udvikles gennem dagligt hårdt arbejde.

- Nicklas var en vigtig spiller for sine klubber. Han havde talentet og havde mange gode ting kørende for sig, og han kunne endnu i dag være topspiller i en af de store klubber i Europa.

- Han traf bare nogle forkerte valg hen ad vejen, og det er en skam, for han havde kæmpe potentiale, siger Vito Mannone.

Esbjerg er vejen tilbage til toppen

Den erfarne målmand Vito Mannone har været holdkammerat med Niklas Bendtner i Arsenal Foto: Anders Brohus

Vito Mannone taler meget pænt om Esbjerg og de muligheder og udfordringer, han ser i klubben, som i øjeblikket ligger næstsidst i Superligaen.

Men det er ikke kun af høflighed, understreger han. Han spiller ikke bare for pengene – eller fordi, der ikke var andre muligheder.

Sidste år spillede han en succesrig sæson i amerikanske MLS for Minnesota United. Han blev kåret til ‘Årets målmand’ og fik ifølge amerikanske medier et tilbud for denne sæson, der ville gøre ham til den bedst betalte målmand i ligaen.

Mannone ville imidlertid til Europa igen. Dels for at være tættere på sin familie i Italien, og dels for atter at bringe sig i spil på det højest mulige niveau.

- Jeg kigger ikke på tabellen, når jeg vælger klub. Jeg kigger på udfordringen, på faciliteterne og på ambitionerne, siger Vito Mannone og nævner sejr i DBU Pokalen, hvor Esbjerg er i kvartfinalen, og overlevelse i Superligaen som sine højeste mål i denne halvsæson.

- Jeg havde andre muligheder i Europa, og jeg kunne være fortsat i USA, men det var Esbjerg, der fik det hele til at hænge sammen for mig, siger Mannone, som egentlig bare kunne læne sig tilbage i Reading og hæve sin hyre frem til sommer.

- Men sådan er jeg ikke. Jeg vil spille og blive bedre, så jeg kan nå endnu højere mål, siger 31-årige Mannone.

- Jeg vil spille på højest mulige niveau i Europa igen, og Esbjerg er min vej tilbage, siger Vito Mannone, hvis kontrakt med Reading udløber til sommer, hvorefter han er transferfri.

Mannones største helte

Han har spillet i USA på det seneste, men er søgt mod Europa for at være tættere på familien i Italien. Foto: Anders Brohus

Musik: Jeg lytter til alt muligt, men den italienske tenor Andrea Bocelli ser jeg især op til. Da jeg var i Arsenal sendte han mig en signeret CD, som jeg gemmer som et kært minde. Det var en ære. Han er en stor kunstner og et spændende menneske.

Film: Jeg har to favoritter: Al Pacino og Sylvester Stallone. Jeg har kæmpe respekt for Stallone. Han måtte sælge alt for at lave den første Rocky-film – og købte det hele tilbage, da filmen blev en succes.

Sylvester Stallone har været gift med danske Brigitte Nielsen. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Fodbold: Målmændene Angelo Peruzzi og Gianluigi Buffon. Jeg mødte Buffon før CL-kvartfinalen mellem Arsenal og Juventus, da jeg var bare 16-17 år, og vi faldt i snak. Engang sendte han mig sin spillertrøje, og en anden gang en sms med en opmuntring. Han er et stort menneske.

Sport: Alex Zanardi. Han var en dygtig racerkører, men forulykkede og fik begge ben afsat. Så begyndte han at dyrke håndcykling og vandt så guld ved de Paralympiske Lege i London. Han er en fantastisk atlet og er en person, jeg virkelig ser op til.

Politik: Præsident Obama havde en positiv tilgang til verdens problemer og en mentalitet, som var positiv og beundringsværdig. Jeg har stor respekt for ham, og jeg ser ham som et godt menneske. Ærgerligt, at han ikke kunne fortsætte som præsident.



