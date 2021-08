Fritstillet i Esbjerg: Klar for ny klub

Cheftræner Peter Hyballa deler vandene i Esbjerg, og flere spillere siger farvel til det vestjyske kaos.

Nu har den 30-årige kantspiller Jakob Ankersen fået ophævet sin kontrakt i Esbjerg to år før tid og skifter til Randers FC i Superligaen.

– Jakob Ankersen har ønsket at blive løst fra sin kontrakt, hvilket vi var lydhøre overfor. Vi siger tak for indsatsen i den blå-hvide trøje, og ønsker ham held og lykke fremover med sin karriere, siger direktør Brian Knudsen til klubbens hjemmeside.

Ankersen var sat på tribunen mod Helsingør. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Der er ingen farvel-ord fra Ankersen på Esbjergs hjemmeside, selvom han har spillet i klubben i to omgange og har 185 førsteholdskampe i stribet. Men han giver ord til Randers.

- Jeg er vildt glad for at vende tilbage til landets bedste fodboldrække og glæder mig til at trække i den lyseblå trøje. Det er et Randers FC-hold, som præsterer fantastisk i øjeblikket, og det glæder jeg mig til at bidrage til med mine kvaliteter og rutine.

- Som modstander har Randers FC altid været forfærdelige at spille imod, og klubben har bygget på i de seneste år og spiller på en måde, som passer mig virkelig godt, udtaler Jakob Ankersen, der også har AGF-fortid, til klubbens hjemmeside.

Tidligere har også Kasper Pedersen, Patrick Egelund og Mads Kikkenborg fået ophævet kontrakterne i Esbjerg.

I samme omgang som Ankersens exit siger Esbjerg også farvel til den 18-årige angriber Zean Dalügge, der også er fritstillet.

Uroen i Esbjerg er startet efter træner Peter Hyballas ankomst, og selvom han ifølge spillerne har været efter dem både verbalt og fysisk, så bakker klubbens ledelse træneren op.