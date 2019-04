Hård dom: - Brøndby er forudsigelige

John Lammers har stor respekt for Brøndby, men Esbjerg-træneren mener, at de blå-gule er forudsigelige rent taktisk

ESBJERG (Ekstra Bladet): KÆMPE respekt til John Lammers og Esbjerg for det arbejde, vestjyderne har leveret, siden oprykningen i sommer.

Hvem havde troet, at oprykkerne ville stå med gode bronze-kort på hånden så langt inde i denne sæson? Ikke engang cheftræner John Lammers, der ellers virkelig har gjort sine kritikere stumme med de imponerende resultater.

- Jeg synes, holdet har udviklet sig enormt i år. Jeg har nu 14-15 spillere, der presser sig på til startopstillingen. Sådan var det ikke i efteråret. Jeg vil ikke kalde os favorit til bronzen, men som jeg også sagde om top-seks, så kan vi nå i mål, når vi ligger til det. Og det gør vi i høj grad lige nu, sagde John Lammers.

Esbjerg rider på en bølge og er med i bronzekampen. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Med sejren over Brøndby torsdag cementerede Esbjerg altså den kanon-sæson, som vestjyderne har gang i. Det var i øvrigt tredje sejr af tre mulige mod Vestegns-holdet denne sæson, og oprykkerne er fem point foran sidste sæsons sølvvindere.

- Jeg er ikke overrasket over, vi har slået dem tre gange. Forstå mig korrekt: Brøndby kæmper med tingene i år, hvorimod vi rider på en god bølge. Det har været nemt at udmanøvrere Brøndby, fordi de som regel kommer med det samme rent taktisk.

Brøndby og Dominik Kaiser (billedet) er nemme at udmanøvrere, mener Esbjergs cheftræner. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Det er nemt at lægge en plan mod Brøndby. Luk midten ned, så er du nogenlunde kørende. De er forudsigelige, men det er ikke ensbetydende med, at de er ude at bronzekampen. Jeg har enorm respekt for Brøndby, og de skal nok få vendt tingene. Måske allerede i foråret. Jeg vil ikke afskrive dem endnu, lød det fra Lammers.

Esbjerg møder tirsdag OB i endnu en drabelig duel om bronzen og en europæisk plads til næste sæson.

