Helt absurd: Nyt skifte på vej

Kæmpe skandale: Stjerne udelukket et år

Det vakte en del opsigt, da Kjartan Finnbogason skiftede til 1. divisionsklubben Esbjerg i det seneste transfervindue. Det skyldtes, at han kort forinden havde forladt AC Horsens med forklaring om, at han ville hjem til Island.

Kontrakten med EfB er dog kun for resten af sæsonen, og nu melder det islandske medie MBL, at det forventes, at Finnbogason skifter til Reykjavik-klubben KR til sommer. Dermed vil han have været i både Vejle, AC Horsens, EfB og så altså KR på under ét år.

Det er noget, som formanden for KR, Pall Kristjansson, ikke har ville kommentere direkte på, men han gør det dog alligevel klart, at hvis Finnbogason skulle vælge at vende hjem, så ville han være virkelig velkommen.

For Kjartan Finnbogason selv har han blev meget interesseret i det, som Esbjerg kunne tilbyde ham, da han skulle forklare skiftet til den vestjyske klub.

- EfB er en stor klub, som hører til i Superligaen, så da muligheden opstod for, at jeg kan spille her, kunne jeg ikke sige nej. Jeg har prøvet at rykke op flere gange tidligere i min karriere, og jeg har et mål om, at jeg sammen med mine nye holdkammerater kan opleve det igen. Det vil jeg arbejde stenhårdt for, siger Kjartan Finnbogason.

Det forventes, at den nuværende EfB-spiller kan tørne ud for KR i Island fra juli, hvis det bliver til et skifte.

Det er desuden ikke første gang, hvis han ender med at vende hjem til netop KR, da han også spillede for dem som ung frem til 2005, hvorefter det også blev til en periode mellem 2010 og 2014 for den islandske hovedstadsklub.

