Helt sikker: - Vi blev snydt

Esbjergs Vito Mannone er ikke i tvivl om, at Horsens’ udligning skulle have været annulleret. Der er mere tvivl i den gule lejr

HORSENS (Ekstra Bladet): Vito Mannone fik stukket en telefon i hånden lige efter kampen, så han kunne gense den kontroversielle scoring, Michael Lumb satte ind sidst i første halvleg.

Alexander Ludwig jagtede en bold, der var på vej ud over baglinjen, og sendte den retur i feltet til en fri Lumb, der scorede, mens samtlige Esbjerg-folk var stoppet med at spille fodbold og stod måbende med hænderne i vejret for at markere, at kuglen havde sluppet stregen.

Ikke mindst målmand Vito Mannone.

- Jeg var 100 procent sikker på, at bolden var ude i situationen. Nu har jeg set den igen, og nu er jeg 110 procent sikker, lød det fra den italienske lejesvend, der fortsatte sin forklaring.

- Hvis han havde nået bolden, inden den hoppede, så ville jeg være i tvivl. Men den hoppede, og det var tydeligt at se for mig, at den var ude. Det var også det, jeg sagde til dommeren, inden han gav mig et gult kort.

- Vi blev snydt i situationen, men vinklen var åbenbart svær for linjedommeren, men vi var helt sikre. Derfor stopper vi også alle sammen op, fordi vi slet ikke var i tvivl.

Vito Mannone blev præsenteret for en advarsel for brok. Foto: Ernst van Norde

Men er det er ikke dumt at stoppe op, før dommeren fløjter?

- Jo, det kan du sige, men det er en automatreaktion, der ligger dybt i fodboldspillere. For os var der ikke tvivl, og selv deres angriber vendte rundt og stoppede. Men okay, i det mindste fik vi kæmpet os tilbage og fik et vigtigt point, sagde Vito Mannone.

Alexander Ludwig (th) lagde op til Michael Lumbs kontroversielle scoring. Foto: Ernst van Norde

I den anden lejr var der noget mere tvivl om, hvorvidt bolden var ude. Men det betød selvfølgelig heller ikke så meget, når tingene nu gik, som de gjorde.

- Jeg kan simpelthen ikke vurdere det. Jeg fornemmer, det var et tæt kald, men jeg fokuserer på at nå bolden, og det skønner dommerne, at jeg gør. Det er det vigtigste for mig, lød det fra Alexander Ludwig.

