Hyballa eksploderede: - Det vil I fortryde

Peter Hyballa skældte sine spillere så meget ud, at truppen kom en time for sent til kamp

TV SYD havde i den seneste sæson adgang til Esbjerg fB, der blev ramt af den ene kaotiske situation efter den anden.

Torsdag er der premiere på tv-stationens dokumentar 'Esbjerg fB - Love it or Leave it', hvor man kommer med i dramaets kulisse.

Se afsnittene her.

I første og andet afsnit, der er tilgængelige på TV SYD PLAY, se man blandt andet en højspændt episode, hvor Peter Hyballa og dennes trænerteam samler en rystet spillertrup til en gedigen skideballe i omklædningsrummet inden en træningskamp i Vejle.

Det er efter at historierne om Peter Hyballas behandling af spillerne er begyndt at komme frem i medierne.

Peter Hyballa har også givet Ekstra Bladet tørt på. Foto: Ernst van Norde

Nicklas Strunck beskriver situationen som 'ubehagelig', mens René Christensen, EfB's kit manager, sætter ord på den generelle stemning under Hyballa.

- Det er rigtig, rigtig hårdt at være i. Det er det. Det er ikke rart at se så mange være så utrygge. Hvordan skal de på nogen som helst måde kunne toppræstere? lyder det.

Peter Hyballa brugte store bogstaver mod EfB'erne både før og efter træningskampen i Vejle. Foto: Ernst van Norde

TV SYD har ikke adgang til selve skideballen, der gjorde, at Esbjerg-truppen dukkede op en time for sent til træningskampen i Vejle.

Men TV-holdet fanger daværende direktør Brian Bo Knudsen, mens bølgerne går højt.

- Jeg vil bare lige sige, at det nok ikke en nogen god idé, hvis I stiller spørgsmål, når de kommer ud. Det vil I fandme fortryde. Jeg siger det bare. Jeg skal nok styre det her. Jeg siger det kun til jer, fordi lige nu, der eksploderer det, kan jeg høre på det hele, lyder det fra Brian Bo Knudsen.

Se hele seancen i tv-klippet øverst i artiklen.

'Esbjerg fB - Love it or Leave it' har premiere på TV SYD PLAY den 1. september 2022.

Serien er i 11 episoder og kan streames gratis i hele landet.

