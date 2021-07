Iskold over åbent brev: - Det er latterligt

21 spillere sendte tidligere på torsdag et åbent brev til ledelsen i Esbjerg, hvor de udtrykte mistillid til træner Peter Hyballa, der overskrider spillernes grænser både fysisk og psykisk.

Men Esbjerg-ejer Paul Conway er iskold og ligeglad med spillernes kritik.

- Det kan aldrig blive spillerne, der kommer til at afgøre, hvem der skal spille, og hvem der skal være træner. Vores træner hedder Peter Hyballa, vi har fuldt tillid til ham, og det her ændrer intet ved det, siger Paul Conway til Jyske Vestkysten.

Hyballa får opbakning fra øverste hold.

Faktisk mener han, at spillerne har brudt et løfte.

- Jeg havde en snak med nogle af spillerne i mandags, og vi blev enige om, at vi skulle snakke sammen igen fredag. I mellemtiden går de så ud med dette brev, jeg har aldrig oplevet sådan en opførsel, det er latterligt, siger Paul Conway.

Ifølge ejeren må spillerne komme til ham, hvis de ønsker at rive deres kontrakt over.

Peter Hyballa afviste tidligere på ugen at have slået sine spillere og fortæller, at spillernes utilfredshed 'kom som et chok'.

Esbjerg mislykkedes med at rykke tilbage i Superligaen og indledte denne sæson med at spille 1-1 hjemme mod Vendsyssel FF.

Mens 21 spillere har skrevet under på brevet, så er det også værd at bemærke, at 13 spillere IKKE har skrevet under. Det drejer sig om Con Ouzononidis, Jordan Helliwell, Jacob Rasmussen, Isak Olofsson, Denis Catovic, Pyry Soiri, Nicklas Strunck, Matthew Wolfe, Andri Bjarnason, Patrick Schmidt, Steve Simpson og Elias Sørensen.

Flere af spillerne er dog netop kommet til klubben og har næppe lyst til at starte med en konfrontation omkring noget, der har taget sin begyndelse inden deres anskomst. Lørdag spiller Esbjerg hjemme mod Helsingør, men ejeren er ikke bekymret for, at vestjyderne ikke kan stille hold.

