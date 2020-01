Jon Dahl slipper spiller: Skifter til Superligaen

Esbjerg lejer forsvarsspilleren Franz Brorsson i Malmö FF.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

23-årige Brorsson skal forstærke Esbjergs forsvar i bestræbelserne på at overleve i Superligaen, hvor der skal findes tre nedrykkere.

Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, er godt tilfreds med, at Brorsson spiller i det vestjyske i resten af sæsonen.

– Franz Brorsson er det, jeg vil kalde en rendyrket forsvarsspiller, der spiller med stor ærgerrighed. Samtidig er han fysisk stærk, ligesom han besidder en god fart.

- Brorsson er kun 23 år, men på trods af det er han utrolig rutineret og har høstet erfaring på det højeste niveau igennem kampe for Malmö i forbindelse med Champions League og Europa League, siger sportschefen til Esbjergs hjemmeside.

Den svenske midtstopper fik debut for Malmö FF i 2015 og har siden spillet 111 kampe på tværs af alle turneringer. Det er også blevet til to kampe på det svenske landshold.

– Efter at have været mere eller mindre fast mand i de to forudgående sæsoner så har Brorsson ikke spillet helt så mange kampe i 2019, og derfor er vi sikre på, at han kommer med en stor sult efter at spille, hvilket vi vil få glæde af i EfB, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Esbjerg ligger næstsidst i Superligaen med 13 point, før sæsonen genoptages i midten af februar. Der mangler seks runder af grundspillet.

I sidste sæson vandt klubben bronze med John Lammers som cheftræner. Han blev fyret i september og erstattet af Lars Olsen.

