- Kald mig bare lokumsrenser

ESBJERG (Ekstra Bladet): Det er efterhånden nogen tid siden, Troels Bech har været Superliga-træner. Ikke siden 2014, da Troels Bech blev fyret i OB, har fynboen haft træneransvaret i landets bedste fodboldrække.

Vejen tilbage til trænersædet har været lang og snørklet for fynboen. Først to og en halv sæsoner som sportsdirektør i Brøndby, siden som jordomrejsende med familien og senest podcastvært i ’Bech Bag Bolden’, som er lavet i samarbejde med Mediano.

Men onsdag var Troels Bech tilbage på træningsbanen. Esbjerg fB handlede hurtigt efter det afbrudte samarbejde med Lars Olsen og hentede 53-årige Troels Bech tilbage til den klub, han også var cheftræner for i 2006-2008.

- Esbjerg spurgte, og jeg sagde ’ja’, lød det vanligt kække svar på spørgsmålet om, hvorfor Troels Bech har valgt at vende tilbage til trænerposten.

- Nej, det er en mulighed for mig for at mærke efter, om det er trænerdyret eller lederdyret, der brøler højest i mig. Jeg vil godt slå fast, at mine egne personlige eksperimenter kommer fuldstændig i baggrunden. Det her er blodig alvor for både EfB og undertegnede.

- Der er en helt klar og tydelig målsætning. Skrab så mange point sammen i de næste seks kampe, at vi kan få to yderligere, som vi kan trække os sejrrigt ud af også. Det er en solid opgave, men jeg elsker at bevise, at en opgave ikke er umulig, selv om alle andre mener det, siger Troels Bech, der sammen med Esbjerg har fem point op til Hobro, hvis man skal redde sig en nedrykningsplayoff-kamp.

Troels Bech er tilbage på træningsbanen i Esbjerg. Han skal forsøge at redde vestjyderne fra den truende nedrykning. Foto: Anders Brohus

Et dejligt, lang og krøllet svar på et simpelt spørgsmål, der egentlig mest blev stillet, fordi Troels Bech i sin Brøndby-tid udtalte, at jobbet som sportsdirektør var lig med et farvel til trænerjobbet.

- Det er fint husket, men jeg mener altså, jeg sagde, at jeg troede, det var slut. Man kan altid tro om igen, og i sin tid udtalte jeg det, fordi cheftræneren i Brøndby ikke skulle føle, jeg stod og trådte ham på tæerne, bare fordi jeg tidligere havde været cheftræner.

Ret skal være ret, Troels Bech udtalte, han ikke troede, han nogensinde skulle være cheftræner igen.

Troels Bech vejer igen sine ord grundigt, da han bliver spurgt til, hvad fremtiden kan indebære, når brandslukkertjansen i Esbjerg er overstået – uanset om det ender godt eller skidt med EfB-briller.

- Nu kalder du mig brandslukker. Du må også kalde mig lokumsrenser, eller hvad der falder dig ind, for det er i bund og grund korrekt. Jeg er her for at forsøge at redde Esbjerg i Superligaen. Så må vi se, hvad der skal ske derfra.

Nu har Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel, fået en del kritik for fyringen af John Lammers og senest ansættelsen af Lars Olsen. Er du her, fordi Esbjerg efter sæsonen kan få brug for enten en manager eller sportsdirektør?

- Nej, det er slet ikke noget, der har strejfet mine tanker. Jeg er ansat som cheftræner i Esbjerg til at gøre et job. At jeg så kan mærke efter, om det er trænervejen eller ledervejen, jeg vil gå videre af, det er et personligt plus. Begge dele er en mulighed.

Populær podcast fortsætter

Selv om Troels Bech igen og igen slår fast, at han ikke vil tale om fremtiden ud over de kommende seks-otte kampe for Esbjerg fB, så slår han dog fast, at lytterne af hans podcast 'Bech Bag Bolden' ikke kommer til at lide under, han nu har fået et meget krævende arbejde i Superligaen.

- Nej, den podcast kommer til at fortsætte sommeren ud. Det ligger helt fast. Jeg har heldigvis været særdeles produktiv i de seneste uger, så der ligger masser af afsnit på lager, som kan drysses ud nu her, mens jeg kommer til at koncentrere mig om mit arbejde i Esbjerg.

Troels Bechs populære podcast fortsætter med at udkomme hen over sommeren, men han optager ikke nye episoder, mens han er ansat i EfB. Foto: Anders Brohus

Bech Bag Bolden er blevet taget meget vel imod på podcastmarkedet, og helt simpelt er det en samtale mellem en aktør i fodboldverden, der deler ud af stort og småt over for Troels Bech, der som regel kommer helt tæt på i sin værtsrolle.

Men du kommer ikke til at optage nye afsnit?

- Ikke mens jeg er cheftræner, nej. Der er vist rigeligt at koncentrere mig om her, men som sagt, så vil der løbende blive udsendt afsnit hen over sommeren.

Er det en karriere, som du kan se dig selv i i fremtiden?

- Nu har jeg lært, at man skal passe på, hvad man siger, men det er uhyre interessant at tale med fodboldpersonligheder om deres hverdag i fodbolden. Men nu har jeg fået chancen for at komme helt tæt på igen selv, og den vil jeg forfølge, inden jeg beslutter yderligere.

