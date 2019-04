Kan miste hele angrebet: Livline til Superliga-overraskelse

FCK'eren Carlo Holse blev matchvinder mod FCN og udelukker ikke at blive på den jyske vestkyst efter sæsonen

Carlo Holse sparkede tre point hjem til Esbjerg, og det er altså en sjældenhed, at en FCK får lov at fejre tre point i Farum.

Paradoksalt nok har FCN holdt FCK stangen på hjemmebane alle de år, hvor Ståle Solbakken har stået i spidsen for holdet, men for Holse lykkedes det som hemmelig agent at snuppe en sejr.

- Jeg kender godt FCK’s historik heroppe, og vi har altid haft det lidt svært, siger han med et grin.

- Nordsjælland er jo pissegode til det, som de gør heroppe. At vi får tre point heroppe viser også lidt klasse, siger han, men vil ikke kime Solbakken ned med taktiske fifs.

I søndagens dyst sneg han sig til en bold inde i feltet, og fik lagt den til rette for sit gode venstreben og scorede det matchvindende mål. Dermed er han på tre mål i otte kampe for Esbjerg.

- Det giver et selvtillidsboost, når man spiller, scorer og får tillid fra manageren. Selvtillid er høj, og det håber jeg også at vise på banen.

- Det passer mig godt at have sådan en profileret rolle, og forhåbentlig kan jeg tage det med videre til, hvor end jeg skal spille til sommer.

- Udelukker du, at det kan blive hos Esbjerg?

- Neeej, jeg udelukker ikke noget lige nu. Jeg går efter at spille så mange kampe som muligt. Om det er i Esbjerg eller FC København må vi se til sommer.

Esbjerg kan miste mange af deres offensive profiler, så de står over for en travl sommer. Den ukrainske målscorer Yuri Yakovenkos kontrakt udløber, og Carlo Holse og Adnane Tighadouini er kun tilknyttet på leje..

Nu glæder vestjyderne sig sikkert bare over, at det er dem og ikke FCN, der tog et vigtigt skridt og stadig kan kæmpe med om bronzen.

I den nærmeste fremtid venter drabelige opgør mod Brøndby og OB, der er favoritter til det stykke metal.

Superligaen Indefra: FCK henter ombejlet målmandsprofil

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler

Se også: DBU havnet i shitstorm: Holder fast i udmelding

Se også: Glen svarer igen: Han kan ikke leve op til 'ordentlighed'