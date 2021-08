Klar besked til Hyballa: Stop det nonsens

Peter Hyballa er færdig i Esbjerg fB, og dermed forventer Spillerforeningen, at de degraderede spillere vender tilbage på førsteholdet, og at der bliver trukket en streg i sandet, så alle parter kan komme videre.

To af de fire spillere, der blev sendt ned på U19-holdet, Jakob Ankersen og Zean Dalügge, har ganske vist forladt klubben, mens Kevin Conboy og Yuri Yakovenko stadig er på kontrakt i EfB.

-Vi har da en forventning om og tro på, at nu får alle en mulighed for at være på førsteholdet igen og spille og træne med det hold, de hører til. Og at man har trukket en streg i sandet, og man kan komme videre, siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, til tipsbladet.dk.

- Vi er et sted, hvor vi håber, at alle kan se fremad. At alle spillere, der har været degraderet på en mere eller mindre usaglig måde, får lov at træne på det hold, de tilhører. Så kan man forhåbentlig se fremad med en ny træner for at få skabt et fodboldhold. Det vil spillerne, klubben og fansene, og det håber vi også.

Han regner desuden med, at den sag, som Spillerforeningen indbragte for Arbejdstilsynet, kører videre.

- Det er Arbejdstilsynet, der undersøger det. Det fortsætter de med. Uden at kende alle detaljer for, hvordan de arbejder, regner jeg ikke med, at den undersøgelse stopper, fordi tre mand har forladt deres job, siger Sahl Hansen med henvisning til Hyballa, hans assistenttræner Maik Drzensla og fysisk træner Robin Adrienssen.

Ekstra Bladet talte med Jens Ankersen om skiftet fra Esbjerg til Randers, da det faldt på plads.

- Det er uanstændigt

Indtil Peter Hyballa selv sagde op, forsvarede Esbjerg-ledelsen ham og hans ledelsesstil. Den kaldte til gengæld spillerne uprofessionelle for at skrive et åbent brev, hvori de udtrykte deres mistillid til træneren.

Spørgsmålet er, om ledelsens håndtering af sagen har fået tilliden fra spillerne til at lide et knæk.

- Jeg ønsker ikke at gå ind i det med ledelsen, og hvordan de har støttet den forhenværende træner. Vi har bedt dem om at sørge for, at arbejdsmiljøet er i orden, siger Michael Sahl Hansen.

Han vil til gengæld gerne adressere det faktum, at fem spillere fik ophævet deres kontrakter, og at de måtte underskrive tavshedsklausuler i den forbindelse.

- Det er jo ikke overraskende for os, at det har været en del af taktikken. Jeg er sikker på, at de spillere, selv om de gerne ville bidrage i Esbjerg, er glade for de nye steder, de er kommet hen, siger direktøren.

- Som det er beskrevet, kan de ikke udtale sig om forholdene, fordi de er blevet trykket en tavshedsklausul i hånden. Det kunne være ønskværdigt, at der var lige vilkår for dem og træneren.

Læs om Ankersen, der fik et holdkæft-bolsje i afskedsgave

Med det hentyder han til, at Peter Hyballa har givet en række interviews med internationale medier, efter han sagde op. Han har blandt andet sagt, at spillerne ødelagde ham, og at der var tale om mobning af ham.

Han har også fastholdt sin udlægning: at det var et fåtal af spillere, der stod bag en sammensværgelse mod ham.

- Jeg tror, det er fint for Peter Hyballa, at der ikke er nogen spillere, der går ud og fortæller mere, hvis han gerne vil have ro på sin bagsmæk. Jeg tror, alle kan se, hvad han har bedrevet i Esbjerg. Jeg håber, han kommer videre og stopper med det nonsens om, at det kun er få spillere. Det taler sit tydelige sprog, at der er 21 spillere, der har stillet sig frem, siger Michael Sahl Hansen.

- Nu må virkeligheden snart gå op for ham også. Det er uanstændigt at blive ved med at gøre det til et spørgsmål om to mand. De talentfulde spillere, der har forladt klubben, har jo ikke gjort det, fordi det var to mand. Jeg vil gerne gøre op med den myte; det er nonsens.

Esbjerg fB har i stedet for Peter Hyballa ansat tyskeren Roland Vrabec som cheftræner. Han får allerede sin debut fredag aften, når EfB får besøg af AC Horsens.