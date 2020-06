Lars Olsen: Jeg var nødt til at gå

Lars Olsen så ingen anden udvej end at stoppe i superligaklubben Esbjerg fB, efter at spillerne fortalte, at de havde mistet troen på hans metoder i kampen for at undgå nedrykning.

Han fortæller, at spillertruppen gik til sportschef Jimmi Nagel Jacobsen og udtrykte manglende tillid til Olsen. Mandag fik Olsen besked om dette fra sportschefen.

- Spillerne fortalte Jimmi, at de havde mistet troen på, at det var med mig ved roret, at vi kunne redde livet i Superligaen.

- Spillerne har mistet troen på de knapper, jeg prøver at trykke på, så jeg ser ingen grund til at fortsætte samarbejdet. Jeg er selvfølgelig ærgerlig, for jeg har hele tiden haft troen på, at vi kunne klare den, siger Lars Olsen.

Lars Olsen har kun formået at bringe sit hold til to superligasejre i løbet af sin tid i det vestjyske, og Esbjerg sluttede sæsonens grundspil i Superligaen på 13.-pladsen.

Vestjyderne fortsætter i nedrykningsspillets pulje 2, hvor de står til at miste deres plads i Danmarks bedste række, hvis de ikke kan kravle op på tredjepladsen i puljen og tage en playoffplads fra Hobro, der lige nu ligger fem point foran Esbjerg.

Hvis det lykkes at overhale Hobro - eller et andet hold i puljen, skal Esbjerg spille et opgør mod nummer tre fra pulje 1. Vinderen af den duel beholder sin plads i Superligaen.

Esbjerg oplyste tirsdag morgen i en pressemeddelelse, at Lars Olsen havde trukket sig som cheftræner i klubben.

Jimmi Nagel Jacobsen sagde om Lars Olsens afsked:

- Det er vi kede af. Vi skrev en længerevarende aftale med Lars Olsen, fordi vi gerne ville have, at han skulle være her i en lang periode. Vi var indstillet på et langt og godt forløb.

- Vi er kede af, at vi står i den her situation i en tid, hvor vi er udfordret rent sportsligt, siger han.

Esbjerg har endnu ikke oplyst, hvem der tager over efter Lars Olsen.

