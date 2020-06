Lars Olsen stopper i Esbjerg med øjeblikkelig virkning

Det blev kun til lidt over et halvt år i trænersædet for Lars Olsen i Superliga-klubben Esbjerg FB.

Mandag har parterne nemlig besluttet at gå hver til sit. Det sker efter ønske for den 59-årige træner selv.

Her blev cheftræneren mødt af en samlet spillertrup, som meddelte, at de havde mistet troen på samarbejdet.

- Vi havde gerne set Lars Olsen i spidsen for Esbjerg i lang tid fremover, men efter oplysningerne i går om manglende tillid fra den samlede spillertrup, og den efterfølgende dialog med Lars har vi valgt at imødekomme hans ønske om at stoppe, fortæller sportschef Jimmi Nagel til klubbens hjemmeside.

Bag om Fischers deroute: Her starter nedturen

Olsen blev ansat tilbage i oktober måned, efter klubben ovenpå en skidt sæsonstart skilte sig af med hollandske John Lammers, der sæsonen forinden havde ført klubben til et sæt højest overraskende bronzemedaljer.

Lars Olsens mission var enkel: Overlevelse.

Det lykkedes ikke for den tidligere OB- og Randers-træner. Vestjyderne roder fortsat rundt i bunden af ligaen og har en yderst vanskelig opgave, hvis en nedrykning skal undgås.

Esbjerg er i pulje et i nedrykningsspillet. Her ligger klubben sidst på fjerdepladsen med 18 point. Hobro ligger på tredjepladsen med 23 point.

Sidstepladsen i gruppen er ensbetydende med nedrykning. Der resterer seks kampe i nedryknings-gruppespillet.

